44-летняя Арбенина рассказала о третьем ребенке

У лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной напряженный график. Утром она участвовала в презентации третьего сезона проекта "Ты супер!" на телеканале НТВ , в обед уже угощалась на пресс-завтраке премии "МУЗ-ТВ", а к вечеру поехала давать мастер-класс детям-сиротам. Корреспондент "Дни.Ру" следовал за артисткой по пятам.

После недавнего концерта в "Олимпийском" по случаю юбилея "Ночных снайперов" лидер коллектива Диана Арбенина по секрету шепнула: "Я непременно заведу третьего ребенка. Сейчас выдохну после юбилейных лет, и займусь этим вопросом. Тогда мы с детьми пойдем в дом малютки и решим, кого усыновить. Хотим взять именно мальчика. Просто мои родные дети Артем и Марта прожужжали мне все ушли, что, мол, братика, чтобы им было с кем играть в футбол".

Но, судя по всему, пока эти планы отложены в дальний ящик. "Я заморозила эти мысли, потому что рождение ребенка — долгий процесс, — пояснила артистка корреспонденту "Дни.Ру". — Просто пока уже имеющиеся у меня дети хотят видеть маму больше и чаще, чем сегодня. Что уже говорить о появлении малыша, которому внимания требуется еще больше?! Так что с Темой и Артемом позже возобновлю разговор на эту тему".

Артистка призналась, что если решится на усыновление ребенка, то возьмет из приюта совсем маленького — до полутора лет. "Я морально готовлюсь к этому", — призналась артистка. Хотя пока силы ей нужны для работы в "Ты супер!" "Я очень боялась, что оставлю там свое сердце, но потом поняла, что участвующим там детям нужны не мои слезы и не мои сопли, а поддержка, — считает Диана Арбенина. — Ведь несмотря на катастрофическую ситуацию в их семьях, их не хочется просто жалеть, им хочется давать силы жить!"