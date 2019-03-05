Бондарчук рассказала о домогательствах

Успешная бизнес-вумен и светская львица Светлана Бондарчук стала участницей программы "Осторожно, Собчак!", посвященной приближающемуся празднику — 8 Марта. Ксения Собчак пригласила в ресторан известных и успешных женщин с самыми разными взглядами на жизнь и отношения. Одной из участниц беседы стала главный редактор глянца, в прошлом известная модель Светлана Бондарчук.

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Светская львица призналась, что на самом деле хотела стать актрисой. Вероятно, ее жизнь сложилась иначе, если бы не один неприятный эпизод.

«Вот я зашла, и он закрыл дверь. Я все поняла. А ведь он пожилой человек для меня, но я его ударила, оттолкнула его», —

речь об одном известном кинорежисере. Тогда Светлане было страшно признаться, но сейчас она уверена, что женщины не должны молчать.