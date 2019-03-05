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За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович 

Умная 4 часа назад
Фото: Умная
О том, что матерью голливудской звезды является русская актриса Галина Логинова, известно наверняка многим. А вот о родном отце Миллы Йовович Богдане в прессе речь заходит нечасто. А между тем его судьба оказалась не менее сложна, чем судьбы его жены и дочери. За совершенное Йововичем преступление его приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Трудности его не пугали

В 1970-х, когда педиатр из Черногории познакомился с советской актрисой Галиной Логиновой, браки с иностранцами все еще не поощрялись. Богдану Йововичу даже приходилось приезжать к возлюбленной по поддельным документам. Да и отношения молодым людям удалось зарегистрировать только после того, как у них родилась дочь Милица, будущая звезда Голливуда Милла Йовович.
Однако глава новоиспеченного семейства задерживаться в Советском Союзе не собирался. Богдан Йовович перебрался в Великобританию. Он намеревался продолжить в Лондоне учебу и заняться врачебной практикой. В начале 1980-х Галина Логинова вместе с дочерью воссоединилась с законным супругом. Однако карьера Йововича не заладилась, благодаря чему вскоре он сам, Галина и Милла отправились в поисках лучшей доли в Соединенные Штаты.

Не врач, а прислуга

Именно в США Милле, пусть и не без труда, посчастливилось стать звездой киноэкрана. Однако ее родители такого успеха не снискали. Когда дочь еще не была самостоятельной, Галина, которая не сумела продолжить актерскую карьеру на чужбине, и Богдан, который также не смог работать по специальности, стали простой прислугой. Правда, они убирали дома далеко не последних жителей Лос-Анджелеса. Некоторое время Йововичи присматривали за виллой легендарного режиссера Брайана де Пальмы.
Неустроенность и невостребованность обоих супругов привели к разладу в семье. Вскоре Галина Логинова и Богдан Йовович развелись. Однако отношения с дочерью Йовович старался поддерживать. Но так продолжалось недолго.

Судебный приговор

В 1994 году отцу и дочери пришлось расстаться на несколько лет. Дело в том, что бывший врач оказался за решеткой по обвинению в финансовом мошенничестве в отношении медицинских страховок. Американский суд приговорил Богдана Йововича к 20 годам заключения.
Но столь долгий срок отцу голливудской актрисы не пришлось отбывать до конца. Спустя всего 5 лет он вышел на свободу. Милла, впервые увидев Богдана за решеткой, впала в настоящую истерику, а после возвращения родителя уверенно заявила о том, что тюрьма пошла ему на пользу.
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Звёзды , Милла Йовович , Брайан де Пальма , Галина Логинова
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