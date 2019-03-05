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Питт считает, что Джоли неправильно воспитывает детей 

Журнал ОК! 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Анджелину Джоли в последнее время очень часто (если не сказать всегда) можно увидеть в окружении своих детей: то актриса посещает с ними премьеры фильмов, то ходит на квест-игру, то просто гуляет и (чаще всего) устраивает шопинг.
Оказывается, Брэд Питт, которому недавно Джоли запретила помогать Мэддоксу выбирать колледж, недоволен тем, как актриса воспитывает детей. Более того, он опасается, что она может их «испортить».
Об этом источник, близкий к актеру, сообщил изданию HollywoodLife: «Брэд переживает, что Анджелина портит детей. Он считает, что она должна прекратить их баловать и покупать им то, что им на самом деле не нужно. Он не хочет, чтобы дети вырасли избалованными и думали, что все достается легко».
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