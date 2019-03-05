Питт считает, что Джоли неправильно воспитывает детей

Анджелину Джоли в последнее время очень часто (если не сказать всегда) можно увидеть в окружении своих детей: то актриса посещает с ними премьеры фильмов, то ходит на квест-игру, то просто гуляет и (чаще всего) устраивает шопинг.

Оказывается, Брэд Питт , которому недавно Джоли запретила помогать Мэддоксу выбирать колледж, недоволен тем, как актриса воспитывает детей. Более того, он опасается, что она может их «испортить».

Об этом источник, близкий к актеру, сообщил изданию HollywoodLife: «Брэд переживает, что Анджелина портит детей. Он считает, что она должна прекратить их баловать и покупать им то, что им на самом деле не нужно. Он не хочет, чтобы дети вырасли избалованными и думали, что все достается легко».