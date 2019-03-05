Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лолита Милявская похвасталась постройневшей фигурой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Знаменитая эстрадная певица приятно удивила поклонников. Они обратили внимание, что Лолита Милявская заметно похудела.
Недавно звезда побывала на шоу-балет "Тодес". Она появилась перед фотографами в черном платье с ассиметричной юбкой, красных сапожках и очках с черной оправой. Журналисты заметили, что исполнительница преобразилась, и поспешили узнать, в чем секрет ее диеты.
В беседе с репортерами певица рассказала, что отказалась от вредной пищи. "Даже к жареной картошке теперь не притрагиваюсь", — цитирует ее сайт "Комсомольская правда". Знаменитость добавила, что также отказалась от алкоголя и курения.
Позднее фотография с мероприятия появилась на странице Лолиты Милявской в Instagram. В подписи к посту она поблагодарила организаторов и участников шоу за качественно поставленные номера. "Аллочка Духова! Любимый "ТОДЕС", спасибо за номера! Их в моей жизни уже 3! Без Вас уже не так (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — отметила она.
Пользователи пришли в восхищение от фигуры и образа звезды и рассыпались в комплиментах. "Какая эффектная Лола!", "Потрясающе выглядите!", "Вы тут прямо помолодели", "Вы просто суперзвезда. Я восхищаюсь вами! Вы молодец!", "Как классно вы выглядите! Очень стильно и сексуально!", — делились своими мнением комментаторы.
Дни.ру: последние новости
Смерть от рака: Джигурда рассекретил любовника Волочковой Волочкова сорвала интервью после обнародования ее интимного секрета "Чудо в перьях": 69-летний Леонтьев ошарашил народ
Женский форум
Звёзды , Лолита Милявская , Дни.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как избавиться от сахарной зависимости
Чего не стоит делать, когда вы не выспались
Ученые доказали, что счастье можно купить2
История глухонемых моделей-близняшек тронула Сеть
Как работает модная система питания 16/82
Видео
Почему советское мороженое считалось лучшим в мире
Еда
Анастасия Макеева позирует в мокрой майке
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 5 марта
Психология
Чехова не стесняется показывать неидеальную фигуру
Звёзды
Советы по выживанию, от которых будет только хуже
Здоровье Психология
Экстрасенс раскрыла срок действия порчи
Звёзды
Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских
Звёзды
Почему третья заварка чая самая опасная
Еда
Бондарчук рассказала о домогательствах
Звёзды
44-летняя Арбенина рассказала о третьем ребенке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение