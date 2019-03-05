Лолита Милявская похвасталась постройневшей фигурой

Знаменитая эстрадная певица приятно удивила поклонников. Они обратили внимание, что Лолита Милявская заметно похудела.

Недавно звезда побывала на шоу-балет "Тодес". Она появилась перед фотографами в черном платье с ассиметричной юбкой, красных сапожках и очках с черной оправой. Журналисты заметили, что исполнительница преобразилась, и поспешили узнать, в чем секрет ее диеты.

В беседе с репортерами певица рассказала, что отказалась от вредной пищи. "Даже к жареной картошке теперь не притрагиваюсь", — цитирует ее сайт "Комсомольская правда". Знаменитость добавила, что также отказалась от алкоголя и курения.

Позднее фотография с мероприятия появилась на странице Лолиты Милявской в Instagram. В подписи к посту она поблагодарила организаторов и участников шоу за качественно поставленные номера. "Аллочка Духова! Любимый "ТОДЕС", спасибо за номера! Их в моей жизни уже 3! Без Вас уже не так (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — отметила она.

Пользователи пришли в восхищение от фигуры и образа звезды и рассыпались в комплиментах. "Какая эффектная Лола!", "Потрясающе выглядите!", "Вы тут прямо помолодели", "Вы просто суперзвезда. Я восхищаюсь вами! Вы молодец!", "Как классно вы выглядите! Очень стильно и сексуально!", — делились своими мнением комментаторы.