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Ковальчук поставила крест на стройной фигуре 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Дни.ру
Известная телеведущая рассказала своим поклонникам, как она отметила Масленицу с семьей. Юлия Ковальчук призналась, что ей пришлось отказаться от стройной фигуры ради того, чтобы попробовать вкусные блины на праздничной неделе.
Два дня назад звезда разместила в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой она сидит за столом, а перед ней стоит большая тарелка с блинами. В подписи к посту певица отметила, что любит готовить блины, но самые вкусные лепешки делает ее мать. Она добавила, что после пары сытных блинов ей все же придется вспомнить о фигуре и отправиться в спортзал.
"Блинчики я готовлю часто и мне кажется неплохо, но вот мамины пухлые дрожжевые блины не сравнимы ни с чем! Съем два … или три и побегу растрясать. С Масленицей!",
— поделилась со своими подписчиками Юлия Ковальчук.
Пользователи уверены, что звезда замечательно выглядит и вполне может позволить себе такой калорийный продукт. "Ешьте с аппетитом и не думайте о фигуре! Главное, что испекла их мама", "Не надо ничего растрясать!", "Юля, приятного аппетита. С Масленицей всю вашу семью!", "Просто ешьте с удовольствием и наслаждайтесь!", — написали комментаторы.
Ранее в беседе с журналистами телеведущая заявила, что поддерживать стройную и подтянутую фигуру ей помогают регулярные занятия спортом. Во время беременности Юлия Ковальчук тоже не давала себе отдохнуть и выполняла физические упражнения: занималась йогой и плавала в бассейне, передает издание "7Дней".
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