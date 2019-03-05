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Из-за кого покончил с собой Кит Флинт 

Рамблер 31 минуту назад
В начале нулевых Кит Флинт вел не очень здоровый образ жизни, но встреча с Маюми Кай перевернула все.
В одном из интервью музыкант признавался, что она просто вошла в комнату, в которой они находились, и он настолько был ошеломлен ее появлением, что просто не смог говорить в ее присутствии. Четыре года они встречались, а в 2006 году решили пожениться. С тех пор Кит очень сильно изменился, о наркотиках, алкоголе и прочих излишествах остались только воспоминания, да и те не очень четкие.
Японка Маюми Кай выступает также как диджей DJ Gedo Super Mega Bitch, они были идеальной парой, а сам Кит называл ее красивой и чертовски крутой. Они обзавелись собственным домом, приглашали гостей и устраивали пикники.
Но через десять с лишним лет Маюми Кай захотела развестись, дом был выставлен на продажу.
Коллега по группе Лиам Хоулетт сообщил о том, что музыкант покончил с собой. Его тело нашли в том самом доме. Киту Флинту было всего 49 лет. По информации британского издания The Sun, артист страдал от депрессии после разрыва с женой, которая в момент трагедии была на гастролях в Японии.
Женский форум5
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