Артур Смолянинов показал своего младшего сына

Как известно, популярный актер Артур Смолянинов стал отцом во второй раз в конце прошлого года. Актриса Дарья Мельникова подарила ему второго сына. Но вот на полную насладиться общением с младшим сыном у звезды «9 роты» вряд ли получается. Почти сразу после Нового года он уехал на съемки реанимированного реалити-шоу «Последний герой» на Филиппины.

На проекте артист продержался недолго — он покинул шоу первым. А по возращении домой заговорил об экологии. По словам, звезды, там, на берегу океана, он увидел, какой чудовищный ущерб приносит пластик, который выбрасывают люди.

Только наблюдателем актер не стал и один из последних дней на островах он посвятил тому, что собирал мусор на берегу океана. Теперь и дома он намерен правильно обращаться с мусором — сортировать его и выбрасывать в специальные контейнеры.

Однако, тема экологии подписчиков Дарьи Мельниковой в соцсети Instagram, где опубликовано видео об защите природы, заинтересовала фанатов не так сильно, как последние кадры ролика. На них артист взял на руки плачущего грудного малыша.

Кстати, Дарья Мельникова не так давно призналась, что Артур Смолянинов самый лучший отец. И как бы ей пришлось справляться с двумя детьми самой, она не представляет.