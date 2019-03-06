Артур Смолянинов показал своего младшего сына 

Как известно, популярный актер Артур Смолянинов стал отцом во второй раз в конце прошлого года. Актриса Дарья Мельникова подарила ему второго сына. Но вот на полную насладиться общением с младшим сыном у звезды «9 роты» вряд ли получается. Почти сразу после Нового года он уехал на съемки реанимированного реалити-шоу «Последний герой» на Филиппины.
На проекте артист продержался недолго — он покинул шоу первым. А по возращении домой заговорил об экологии. По словам, звезды, там, на берегу океана, он увидел, какой чудовищный ущерб приносит пластик, который выбрасывают люди.
Только наблюдателем актер не стал и один из последних дней на островах он посвятил тому, что собирал мусор на берегу океана. Теперь и дома он намерен правильно обращаться с мусором — сортировать его и выбрасывать в специальные контейнеры.
Однако, тема экологии подписчиков Дарьи Мельниковой в соцсети Instagram, где опубликовано видео об защите природы, заинтересовала фанатов не так сильно, как последние кадры ролика. На них артист взял на руки плачущего грудного малыша.
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Артур помыл в раковине посуду и с ней пластик, который потом убрал в ящик для сортировки🙈. Ещё год назад это все казалось странным и хипстерским), а сейчас странно выбрасывать пластик на помойку. Подробности в видео 👆🏻 Хотим поддержать таким образом раздельный сбор мусора в России и проект @sobirator.msk #раздельныйсбормусора
Кстати, Дарья Мельникова не так давно призналась, что Артур Смолянинов самый лучший отец. И как бы ей пришлось справляться с двумя детьми самой, она не представляет.