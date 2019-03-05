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Анастасия Макеева позирует в мокрой майке 

Passion.ru 1 час назад
37-летняя актриса отдыхает с возлюбленным и друзьями на Мальдивах.
На днях Анастасия Макеева неожиданно для самой себя отправилась отдыхать на Мальдивы —путешествие ей преподнес супруг, которого актриса пока скрывает от поклонников. Кроме возлюбленного, компанию звезде составила ее лучшая подруга Анфиса Чехова и ее новый бойфренд, телеведущий и косметолог Эдуард Демченко.
В один из дней Анастасия решила порадовать хейтеров и выложила в свой микроблог снимок в стиле проекта FollowMeTo — причем позировала актриса вместе с мужем в бассейне, надев очень тонкий джемпер дымчато-розового цвета. Намокнув, кофта не смогла скрыть аппетитные формы Макеевой.
@makeevan
«Я думал у вас соски другой формы…», «Свои интересно?», «Где то я уже это видела, у Летучей, кажется», «Соски есть у всех, но не каждая будет их выставлять на показ!», «Это уже перебор», «Понятно, что Ваше тело безупречно, но женщина более загадочна и притягательна, когда она одета», «Только потому что мне что-то не нравится, даже неприятно, я не буду бросать в Настю камни. Помню добро. Ценю. Такого рода фото не одобряю», — раскритиковали Анастасию многие фолловеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Да, я сгорела и прячу грудь от солнца. Меня фотографировал муж и не против фото, а сам предложил опубликовать. да и в Кино мы снимаемся и отнюдь не всегда в одежде и в театре, а тут просветила майка, а столько внимания и поучения и одобрения или не одобрения», — вынуждена была оправдываться Макеева.
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Звёзды , Видео , Анфиса Чехова , Анастасия Макеева
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