Джигурда рассекретил любовника Волочковой

Никита Джигурда прокомментировал слухи, которые перманентно муссируются вокруг его близкой подруги Анастасии Волочковой. Эпатажный артист рассекретил любовника балерины и прояснил ситуацию вокруг скандала с ее бывшим мужем.

Личная жизнь Анастасии Волочковой настолько будоражит ее поклонников и прочую заинтересованную общественность, что в какой-то момент та была вынуждена закрыть комментарии к своим постам в социальной сети Instagram.

Таинственный любовник, который демонстрирует только носки, ремень и часы, заявление в полицию Анастасии Волочковой на бывшего мужа Игоря Вдовина , шпагаты, побег дочери-подростка из дома — это и многое другое муссируют журналисты.

К слову, по слухам, данные об уходе дочери Анастасии Ариадны из дома и заявление в полицию на Игоря Вдовина связаны. "Вдовин ей 480 тысяч каждый месяц перечислял на дочь, прислугу и ее склеп, а когда дочь сбежала к отцу, видимо, алименты перестал кукусе платить. Дочка живет в семье, счастлива, на фотках смеется. А у нее на дне рождения она даже не улыбнулась и подальше от мамаши держалась, при отце рядом сидела. Вот нашу кукусю это все и задело, и у нее желчь от зависти за дочь и за счастье Вдовина полезла наружу", — приводит слова подписчицы Анастасии Волочковой "Экспресс газета"

Балерина на это отвечала, что якобы сама предложила Игорю Вдовину побольше времени проводить с дочкой. Однако где конкретно живет Ариадна, та предпочла не говорить. Что касается заявления, то речь будто бы о давнем долге, который ей не выплатил Вдовин.

О любовнике Анастасия Волочкова и вовсе предпочитает не распространяться. Из одного в другое интервью она утверждает, что ее избранник богат, живет по соседству, чуть моложе ее и никогда не был женат. Вот только совсем другую информацию репортерам представил ее близкий друг Никита Джигурда.

"Я общаюсь с Настей по творчеству. Мы готовим проект в виде матрешки: песня, клип, пьеса, спектакль. А личная жизнь Насти меня интересует только с той точки зрения, что она может быть гармоничной и защищенной своим любимым мужчиной — Маликом. Это чеченец с очень тяжелой судьбой. Он вовсе не приехал с гор. Долго жил в Европе. У него произошла трагедия — жена умерла от рака. Я с ним знаком. Встречаюсь с ним на наших репетициях. И вижу, как он сейчас оберегает Настю. Она признается, что никого как мужчину так не любила, как Малика", — рассказал журналистам Никита Джигурда.

Примечательно, что ранее о неком Малике ходили слухи, будто он работает то ли начальником охраны, то ли охранником в спа-центре, который регулярно посещает Анастасия Волочкова. Правда, сама балерина опровергла эту информацию.