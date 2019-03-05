Названа самая молодая миллиардерша в мире

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница собственного косметического бренда Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей свое состояние самостоятельно. Об этом сообщает Forbes.

Издание объявило об этом во вторник, 5 марта. «Я этого не ожидала. Я не предвидела будущего. Но очень приятно чувствовать [признание]. Это прекрасное достижение», — отметила 21-летняя предпринимательница.

Она также призналась, что своим состоянием обязана социальным сетям: перед тем, как начать свой бизнес, Кайли уже имела очень много подписчиков.

Кайли Дженнер открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом девушка опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга , который заработал свой первый миллиард в 23 года.

Издание Forbes предположило, что Дженнер станет самой молодой миллиардершей в истории, летом 2018 года. В июне ее состояние оценивалось в 900 миллионов долларов.