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Названа самая молодая миллиардерша в мире 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница собственного косметического бренда Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей свое состояние самостоятельно. Об этом сообщает Forbes.
Издание объявило об этом во вторник, 5 марта. «Я этого не ожидала. Я не предвидела будущего. Но очень приятно чувствовать [признание]. Это прекрасное достижение», — отметила 21-летняя предпринимательница.
Она также призналась, что своим состоянием обязана социальным сетям: перед тем, как начать свой бизнес, Кайли уже имела очень много подписчиков.
Кайли Дженнер открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом девушка опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.
Издание Forbes предположило, что Дженнер станет самой молодой миллиардершей в истории, летом 2018 года. В июне ее состояние оценивалось в 900 миллионов долларов.
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