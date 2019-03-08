Звезды, которых сложно узнать без макияжа 

На фестивалях, пресс-конференциях, торжественных церемониях мы видим безупречных звезд с идеальным макияжем, великолепно уложенными волосами, в дизайнерских нарядах. Но в обычной жизни они мало чем отличаются от нас, они ходят в магазины, воспитывают детей и занимаются спортом. Зачастую голливудские знаменитости в будни даже не пользуются средствами макияжа, и тогда многие из них из роковых красоток превращаются в обычных женщин.
1. Певицы Кэти Перри — любительница ярких образов. Но без вызывающего мейкапа она выглядит куда более милой.
2. Певица Адель тоже выходит на сцену в броском гриме. Однако на селфи без него 30-летней исполнительнице можно дать на 5-7 лет меньше.
3. Теледива Ким Кардашьян. Без гламурного «раскраса» Ким определенно молодеет и становится более симпатичной.
4. Фотомодель Тайра Бэнкс. Экзотическая красота Тайры сделала ее одной из самых высокооплачиваемых моделей. Девушке привычны броские тени и помады, но когда она отказывается от них, мы видим очаровательную красотку со смуглой кожей.
5. Леди Гага, чье лицо вообще трудно рассмотреть под толстым слоем экстравагантного грима. Поэтому на селфи без мейкапа она просто неузнаваема!
6. Королём сценического макияжа можно назвать Мэрилина Мэнсона. Наверняка люди, встречающие исполнителя в обычной жизни, даже не догадываются, что перед ними эпатажный Мэнсон.