Звезды, которых сложно узнать без макияжа

На фестивалях, пресс-конференциях, торжественных церемониях мы видим безупречных звезд с идеальным макияжем, великолепно уложенными волосами, в дизайнерских нарядах. Но в обычной жизни они мало чем отличаются от нас, они ходят в магазины, воспитывают детей и занимаются спортом. Зачастую голливудские знаменитости в будни даже не пользуются средствами макияжа, и тогда многие из них из роковых красоток превращаются в обычных женщин.

1. Певицы Кэти Перри — любительница ярких образов. Но без вызывающего мейкапа она выглядит куда более милой.

2. Певица Адель тоже выходит на сцену в броском гриме. Однако на селфи без него 30-летней исполнительнице можно дать на 5-7 лет меньше.

3. Теледива Ким Кардашьян . Без гламурного «раскраса» Ким определенно молодеет и становится более симпатичной.

4. Фотомодель Тайра Бэнкс. Экзотическая красота Тайры сделала ее одной из самых высокооплачиваемых моделей. Девушке привычны броские тени и помады, но когда она отказывается от них, мы видим очаровательную красотку со смуглой кожей.

5. Леди Гага , чье лицо вообще трудно рассмотреть под толстым слоем экстравагантного грима. Поэтому на селфи без мейкапа она просто неузнаваема!