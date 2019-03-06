Врачи спасают сраженную Божену Рынску

Родственница рассказала о состоянии Божены и прокомментировала слухи, муссирующиеся вокруг нее и ее покойного мужа Игоря Малашенко . Женщина отметила, что тело медиаменеджера пока не отдают, оно находится в Испании.

Едва стало известно, что Игорь Малашенко скоропостижно скончался в Испании, как его жена Божена Рынска буквально завалила свою страницу в Facebook горестными публикациями, одна откровеннее другой. Однако уже несколько дней она хранит молчание. Оказывается, Божена попала в больницу.

"Под постоянным контролем врачей. Сейчас не нужны лишние спекуляции и разговоры на эту тему. У племянницы и без того огромное количество разных хейтеров, людей, которые считают возможным оценивать все происходящее, хотя сами не знают, что творится на самом деле",

— рассказала тетя Божены Нина Костикова. Женщина отметила, что у той забрали телефон, поэтому выйти на связь ей не представляется возможным.

Что касается Игоря Малашенко, то, по словам Костиковой, судья пока не подписал разрешение на вывоз тела в Москву. И когда это случится, неизвестно. Однако на Троекуровском кладбище уже подготовили участок к захоронению. По некоторым данным, похоронами Игоря Малашенко занимаются его старшая дочь Елизавета и компаньон Владимира Гусинского . Костикова предпочла ничего конкретного не говорить об этом. "Не хочу вдаваться подробности. Потому что не знаю, хотят ли те, кто занимается похоронами, чтобы об этом знали все", — объяснила родственница Божены Рынской.

Также она предпочла не комментировать данные, что якобы к ней приезжали Алтьбина Назимова и Александра Вертинская , но вскоре уехали, потому что произошел конфликт. "С этим вопросом лучше обращаться к Альбине и Саше. Если они посчитают возможным дать свои комментарии, то скажут. Может, люди не хотят, чтобы их имя звучало в этой истории", — отметила тетя.

Родственница попыталась оправдать вспыльчивость Божены:

"У многих есть основания обижаться на Божену. Она бывает резка в своих высказываниях, но потом искренне сожалеет о сказанном и переживает, потому что она искренний человек. Все это делается не по глупости, а просто темперамент такой".

Напомним, 25 февраля, стало известно, что Игорь Малашенко умер. По некоторым данным, он покончил с собой.