5 российских актеров с рекордным количеством браков 

У этих сердцеедов жен было больше, чем мог бы пожелать любой султан.
Любовь на всю жизнь воспевается и в музыке, и в литературе, и в кино. Но только вымышленным героям везет найти свою вторую половинку с первого раза. В реальности кто-то сдается после первой неудавшейся попытки, а кто-то готов жениться снова и снова. Мы вспомнили пять актеров отечественного кино, которые вступали в брак больше трех раз.
Дмитрий Дибров — 4 официальных брака
Киноафиша
59-летний актер и телеведущий может похвастаться насыщенной личной жизнью. Его первая жена Эльвира ушла от артиста через три года семейной жизни из-за его постоянной занятости на работе. Позже Дибров женился на девушке по имени Ольга, с которой прожил семь лет, после чего она с их общей дочерью Ладой уехала во Францию. С юной студенткой Александрой брак продлился меньше года, и, наконец, Дмитрий встретил ту самую.
На момент знакомства с актером Полине Наградовой было всего 17 лет, но 30-летняя разница в возрасте не стала для влюбленных помехой, и они поженились.
Сегодня Дмитрий и Полина вместе растят трех сыновей: Александра, Федора и Илью. В 2013 году супруги рассказали о своей семейной жизни в документальном фильме «Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы».
Владимир Вдовиченков — 4 официальных брака
Киноафиша
Звезда «Бригады» 47-летний Владимир Вдовиченков был женат на четырех разных женщинах. В юные годы он связал себя семейными узами со сверстницей Викторией Наталухой, но тяжелые 90-ые годы разлучили супругов. Через несколько лет Вдовиченков женился на Анне Коневой, которая родила ему сына. К сожалению, ребенок не укрепил семью, и вскоре влюбленные расстались и разъехались по разным городам. С директором торгового центра Натальей Давыдовой Владимир прожил четыре года. После актер заявлял в интервью, что разочаровался в институте брака, и десять лет прожил с Ольгой Филипповой без штампа в паспорте.
В 2015 году актер сыграл свадьбу с коллегой по фильму «Левиафан» Еленой Лядовой. В картине звезды сыграли любовников, и вскоре экранный роман перерос в настоящий.
Владимир и Елена не комментируют свою личную жизнь, но не стесняются проявлять теплые чувства по отношению друг к другу на светских мероприятиях и публиковать совместные снимки в сети.
Вдовиченков и Лядова на премьере фильма «Гоголь 3: Страшная месть» в августе 2018
Александр Гордон — 4 официальных брака
Киноафиша
Как и его коллега Дмитрий Дибров, 54-летний телеведущий Александр Гордон выбирал себе в жены девушек гораздо младше себя. Первой его супругой стала журналистка Мария Вердникова, брак с которой продлился восемь лет. После развода Гордон семь лет прожил с актрисой Наной Кикнадзе, но так и не узаконил эти отношения. Во второй раз Александр повел к алтарю журналистку Катю Подлипчук, с которой его разделяла 16-летняя разница в возрасте. Несмотря на сильные чувства, их семейная жизнь развалилась через шесть лет.
Следующий брак со студенткой Ниной Щипиловой ведущий держал в секрете, но и такая тактика не помогла сохранить семью, потому что Гордон изменил жене.
После расставания с любовницей Александр познакомился с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой, внучкой режиссера Валерия Ахадова. В 2014 году влюбленные поженились, не обращая внимания на многочисленные замечания о 30-летней разнице в возрасте. Сейчас супруги счастливы вместе и растят двух сыновей — Александра и Федора.
Михаил Ефремов — 5 официальных браков
Киноафиша
55-летний актер и многодетный отец Михаил Ефремов клялся в вечной любви пять раз. С первой женой, актрисой Еленой Гальяновой, актер познакомился еще в студенческие времена; их семейная жизнь не выдержала и года. Второй раз Ефремов женился на литературном редакторе Асе Воробьевой, подарившей ему первенца Никиту, но довольно быстро разорвал отношения и с ней.
Таким же недолговечным оказался брак с актрисой Евгенией Добровольской, ради которой актер на пять лет забыл про спиртные напитки.
Четвертый раз под венец Михаил повел подругу Ксению Качалину, но уже через четыре года он ушел от нее к своей пятой супруге Софье Кругликовой. Актер живет с ней в счастливом браке больше 15 лет и воспитывает сына Бориса и дочерей Веру и Надежду.
Андрей Кончаловский — 5 официальных браков
Киноафиша
81-летнего режиссера Андрея Кончаловского обсуждают не только за его творческие проекты, но и многочисленные романы. У постановщика была бурная личная жизнь и множество возлюбленных, с пятью из которых он связывал себя узами брака. Первой избранницей стала балерина Ирина Кандат, с ней Андрей прожил всего два года. Второй женой стала балерина Наталья Аринбасарова, но и к ней любовь угасла через несколько лет.
Очень скоро Кончаловский влюбился и женился на француженке Вивиан Годе. Их семейная жизнь продлилась одиннадцать лет, за которые Вивиан родила дочку Александру, а Андрей успел завести двух любовниц.
Ожидаемо, третий брак режиссера распался, но Кончаловский недолго был одинок. Спустя несколько романов Андрей встретил свою четвертую супругу, диктора Ирину Мартынову. В этом браке у них родились две дочки, Наташа и Елена, но через несколько лет отец ушел из семьи. Сегодня знаменитый режиссер воспитывает детей с пятой супругой — актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. У влюбленных 36-летняя разница в возрасте, что не мешает им вести счастливую семейную жизнь.