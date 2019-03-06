5 российских актеров с рекордным количеством браков

У этих сердцеедов жен было больше, чем мог бы пожелать любой султан.

Любовь на всю жизнь воспевается и в музыке, и в литературе, и в кино. Но только вымышленным героям везет найти свою вторую половинку с первого раза. В реальности кто-то сдается после первой неудавшейся попытки, а кто-то готов жениться снова и снова. Мы вспомнили пять актеров отечественного кино, которые вступали в брак больше трех раз.

Дмитрий Дибров — 4 официальных брака

Киноафиша

59-летний актер и телеведущий может похвастаться насыщенной личной жизнью. Его первая жена Эльвира ушла от артиста через три года семейной жизни из-за его постоянной занятости на работе. Позже Дибров женился на девушке по имени Ольга, с которой прожил семь лет, после чего она с их общей дочерью Ладой уехала во Францию. С юной студенткой Александрой брак продлился меньше года, и, наконец, Дмитрий встретил ту самую.

На момент знакомства с актером Полине Наградовой было всего 17 лет, но 30-летняя разница в возрасте не стала для влюбленных помехой, и они поженились.

Сегодня Дмитрий и Полина вместе растят трех сыновей: Александра, Федора и Илью. В 2013 году супруги рассказали о своей семейной жизни в документальном фильме «Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы».

Владимир Вдовиченков — 4 официальных брака

Киноафиша

Звезда «Бригады» 47-летний Владимир Вдовиченков был женат на четырех разных женщинах. В юные годы он связал себя семейными узами со сверстницей Викторией Наталухой, но тяжелые 90-ые годы разлучили супругов. Через несколько лет Вдовиченков женился на Анне Коневой, которая родила ему сына. К сожалению, ребенок не укрепил семью, и вскоре влюбленные расстались и разъехались по разным городам. С директором торгового центра Натальей Давыдовой Владимир прожил четыре года. После актер заявлял в интервью, что разочаровался в институте брака, и десять лет прожил с Ольгой Филипповой без штампа в паспорте.

В 2015 году актер сыграл свадьбу с коллегой по фильму «Левиафан» Еленой Лядовой . В картине звезды сыграли любовников, и вскоре экранный роман перерос в настоящий.

Владимир и Елена не комментируют свою личную жизнь, но не стесняются проявлять теплые чувства по отношению друг к другу на светских мероприятиях и публиковать совместные снимки в сети.

Вдовиченков и Лядова на премьере фильма «Гоголь 3: Страшная месть» в августе 2018

Александр Гордон — 4 официальных брака

Киноафиша

Как и его коллега Дмитрий Дибров, 54-летний телеведущий Александр Гордон выбирал себе в жены девушек гораздо младше себя. Первой его супругой стала журналистка Мария Вердникова, брак с которой продлился восемь лет. После развода Гордон семь лет прожил с актрисой Наной Кикнадзе , но так и не узаконил эти отношения. Во второй раз Александр повел к алтарю журналистку Катю Подлипчук, с которой его разделяла 16-летняя разница в возрасте. Несмотря на сильные чувства, их семейная жизнь развалилась через шесть лет.

Следующий брак со студенткой Ниной Щипиловой ведущий держал в секрете, но и такая тактика не помогла сохранить семью, потому что Гордон изменил жене.

После расставания с любовницей Александр познакомился с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой, внучкой режиссера Валерия Ахадова . В 2014 году влюбленные поженились, не обращая внимания на многочисленные замечания о 30-летней разнице в возрасте. Сейчас супруги счастливы вместе и растят двух сыновей — Александра и Федора.

Михаил Ефремов — 5 официальных браков

Киноафиша

55-летний актер и многодетный отец Михаил Ефремов клялся в вечной любви пять раз. С первой женой, актрисой Еленой Гальяновой, актер познакомился еще в студенческие времена; их семейная жизнь не выдержала и года. Второй раз Ефремов женился на литературном редакторе Асе Воробьевой, подарившей ему первенца Никиту, но довольно быстро разорвал отношения и с ней.

Таким же недолговечным оказался брак с актрисой Евгенией Добровольской , ради которой актер на пять лет забыл про спиртные напитки.

Четвертый раз под венец Михаил повел подругу Ксению Качалину , но уже через четыре года он ушел от нее к своей пятой супруге Софье Кругликовой. Актер живет с ней в счастливом браке больше 15 лет и воспитывает сына Бориса и дочерей Веру и Надежду.

Андрей Кончаловский — 5 официальных браков

Киноафиша

81-летнего режиссера Андрея Кончаловского обсуждают не только за его творческие проекты, но и многочисленные романы. У постановщика была бурная личная жизнь и множество возлюбленных, с пятью из которых он связывал себя узами брака. Первой избранницей стала балерина Ирина Кандат, с ней Андрей прожил всего два года. Второй женой стала балерина Наталья Аринбасарова , но и к ней любовь угасла через несколько лет.

Очень скоро Кончаловский влюбился и женился на француженке Вивиан Годе. Их семейная жизнь продлилась одиннадцать лет, за которые Вивиан родила дочку Александру, а Андрей успел завести двух любовниц.