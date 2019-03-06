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Собчак и Богомолова благословили на союз 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
В расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана многие винят телеведущую. Знаменитость упрекают, мол, мало того, что не сберегла семью, так еще и интрижку на стороне завела. Меж тем, телеведущая и модель Лера Фрост полностью на стороне Ксении.
Лера Фрост отмечает, что в любом конфликте всегда виноваты обе стороны. Будь актер Максим Виторган идеальным мужем теледива даже не посмотрела бы на другого.
"От хороших мужчин женщины не уходят. Я сама с этим неоднократно сталкивалась и всегда уходила первой. Если бы все было хорошо, отношения не треснули бы по швам",
— заметила Фрост в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Экс-участница телестройки не осуждает телеведущую за желание окунуться в новые отношения еще не оформив развод. По мнению Леры, Ксении позволено все. Модель буквально благословила Собчак на союз с режиссером Константином Богомоловым.
"Что касается слухов о связи Собчак и Богомолова, то скажу так: Ксения Анатольевна может себе позволить делать, что хочет, спать и встречаться, с кем хочет. Статус позволяет. Да и вообще красивые и умные женщины редко остаются одни, поэтому и слухов вокруг них всегда целая уйма",
— рассудила Фрост.
Напомним, что скандал в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана будоражит умы обывателей уже несколько месяцев. Народная молва приписывает теледиве связь с режиссером Константином Богомоловым. К слову, слухи о неверности супруги дошли и до самого Виторгана. Предполагаемой любовник Собчак уже был бит артистом — он отделался сломанным носом.
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Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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