Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я молила Бога о смерти» 

Passion.ru 23 минуты назад
Фото: Passion.ru
Ирина Лачина чуть не погибла при рождении дочери 27 лет назад.
Сегодня у 46-летней актрисы Ирины Лачиной есть все: любимый муж, интересная работа, 27-летняя дочь — всего этого могло не быть. В эфире передачи «Судьба человека» женщина рассказала, что чуть не погибла во время родов.
«Я рожала тяжело. Когда муж приехал, мне уже собирались делать операцию. Боль была невыносимая, я мужу даже руку прокусила, так сильно в него вцепилась Тогда только и молила Бога: "Пусть, я умру, но ребенок должен выжить"»,
— вспоминает Ирина.
С мужем Олегом актриса прожила долгую жизнь — полную ссор и примирений: «Познакомились еще во время учебы в институте, и до сих пор мы вместе». Несмотря на разногласия, она считает, что они созданы друг для друга.
Passion.ru: последние новости
«Теперь уже бояться нечего»: экс-солистка «Ночных снайперов» рассказала о своей жизни «Королева конкурса мокрых маек»: Анастасия Макеева позирует с мужем в бассейне Виктория Лопырева показала нежное фото с сыном: «Сегодня ему исполнился 1 месяц»
Звёзды , Ирина Лачина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жених бросил прямо у ЗАГСа»2
Как изменилась Екатерина Варнава с приходом славы35
Что происходит с организмом женщины во время ПМС
На кого известные миллиардеры меняют своих жен11
«Все меня осуждают за то, что встречаюсь с турком»12
Видео
Рамблер/гороскоп на 6 марта
Психология
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
Как изменилась Екатерина Варнава с приходом славы
Звёзды
Почему советское мороженое считалось лучшим в мире
Еда
Анастасия Макеева позирует в мокрой майке
Звёзды
Чехова не стесняется показывать неидеальную фигуру
Звёзды
Советы по выживанию, от которых будет только хуже
Здоровье Психология
Экстрасенс раскрыла срок действия порчи
Звёзды
Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение