«Я молила Бога о смерти»

Ирина Лачина чуть не погибла при рождении дочери 27 лет назад.

Сегодня у 46-летней актрисы Ирины Лачиной есть все: любимый муж, интересная работа, 27-летняя дочь — всего этого могло не быть. В эфире передачи «Судьба человека» женщина рассказала, что чуть не погибла во время родов.

«Я рожала тяжело. Когда муж приехал, мне уже собирались делать операцию. Боль была невыносимая, я мужу даже руку прокусила, так сильно в него вцепилась Тогда только и молила Бога: "Пусть, я умру, но ребенок должен выжить"»,

— вспоминает Ирина.

С мужем Олегом актриса прожила долгую жизнь — полную ссор и примирений: «Познакомились еще во время учебы в институте, и до сих пор мы вместе». Несмотря на разногласия, она считает, что они созданы друг для друга.