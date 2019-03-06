Виктория Боня решила стать ювелиром

Светская львица неожиданно стала ювелиром. WomanHit.ru поговорил с Викторией о том, что вдохновило ее на создание украшений, как она продумывала дизайн и что любит рисовать ее дочь

Несколько дней назад в роскошном столичном отеле состоялась презентация совместной коллекции Виктории Бони и итальянского ювелирного бренда. После пресс-бранча Вика уделила WomanHit.ru немного времени.

— Виктория, почему именно ювелирные украшения?

— Когда я покупаю подарки, то всегда думаю: «Что выбрать?» Хочется подарить то, что, во-первых, запомнилось бы человеку, во-вторых, было бы функциональным, ну и, конечно же, имело бы какую-то ценность. Поэтому здесь я собрала все три момента. Подарив украшение из моей коллекции, человек будет понимать, что другой человек вложил в это время, душу. Он подумал, заранее заказал — не просто пошел, купил, завернул, подарил — для меня именно это было важно на тот момент.

— Вы решили сделать парные украшения, которые можно носить вместе с близким человеком. Сегодня вы надели свой браслет вместе с браслетом дочери…

— Дети вообще, особенно девочки, очень любят все, как у мамы — платья, еще что-то. Ты связываешь свое имя с именем любимого человека, допустим, я взяла дочку — и ей подарила, и для себя заказала. У нас с ней одинаковые по форме и одновременно уникальные по дизайну украшения. Получилось сделать их утонченными и легкими, которые подойдут и ребенку, и взрослой женщине — то есть для всех. Мне кажется, что это подарок запоминающийся, который можно сохранить — будет соединять тебя с человеком, который тебе дорог, напоминать о нем.

— В чем уникальность дизайна? На презентации вы сказали об интересной детали — голубом бриллианте.

— Когда я думала: «Хорошо, ты сделаешь кулончик, но это же может быть любое V (»V“ — «Victoria)». Поэтому я спросила у владельца компании: "Можно сделать дизайн, чтобы имя было написано на цепочке?» Он ответил: «Конечно, можно! Все, что ты придумаешь, то и сделаем». (Улыбается.) Здесь именно два имени — ты можешь увидеть, кому принадлежит это произведение (первая буква имени и полное имя). Мы хотели добавить в мою коллекцию именно голубые бриллианты, я очень люблю их. У меня их нет, но я, конечно, мечтаю о розовом, голубом бриллианте. И я ему сказала: «Наверное, это дорого…» Он предложил: «Мы можем сделать небольшие камушки». Не просто обычный вариант сделан, а мы как бы спрятали его — получается, что бриллиант не виден взору, но в украшении есть эта нотка ценности — не просто эмаль.

— Коллекция — только кулоны, браслеты? Планируете ее расширять?

— Мы только-только запускаемся. (Улыбается.) Посмотрим, если пойдет хорошо. В коллекции есть бабочки — кулоны, кольца и серьги — целый сет.

— Виктория, вы представляли ту коллекцию, которую можно носить каждый день, которая подходит для многих девушек — то есть не только на красную дорожку?

— Да. У них, конечно, есть бриллианты на красную дорожку, но сегодня такие маленькие, тонкие детали — изящные украшения — они возвращаются. Когда мне предложили стать лицом компании, я согласилась и сказала, что всегда хотела сделать свою линию. Они ответили: «Мы с удовольствием! Что бы вы хотели?» Мы решили: можно же сделать с голубыми бриллиантами ту же бабочку, допустим, черную. Я ее носила, мы даже не успели открыть продажи — она уже разлетелась. (Виктория говорит об украшении из коллекции.) Это не просто подвеска — она бросается в глаза. На шее такая черная бабочка на невидимой цепочке такая нежная, изящная, красиво смотрится — ты ее видишь и думаешь: «Вау, классно!» Они смогли воплотить мои мысли в жизнь и сделать то, что я хочу.

— А дочке вы надеваете украшения?

— Она очень любит у меня, кстати, украшения! Моя девочка…

— Хотели бы вы с дочкой выпустить совместную коллекцию? Сейчас модно привлекать детей к творческому процессу…

— У меня дочка хорошо рисует — очень любит лошадей. Я уверена, что, если ее спрошу, она будет не против. Я часто спрашиваю: «Анджелин, какие сюда туфли выбрать, или что сюда лучше подойдет?» (Улыбается.) Она всегда подскажет — сразу видит пропорции, у нее развит вкус.

— А что бы вы еще хотели из ювелирных, возможно, украшений выпустить в своей коллекции?

— У моей мамы, когда я была маленькая, был такой красивый кулон на шее, который она носила. Он сохранился на одной фотографии — я помню эту фотографию, но найти мы ее не можем. И я этот кулон так любила… Я не помнила, что там на нем было, спрашиваю: «Мам, а что там было?» Она говорит: «Лик Девы Марии». Это был просто золотой медальон, а на нем объемный образ. Я думаю, что буду делать такие кулоны. У меня уже есть свои идеи, связанные с различными культурами, поэтому мне хочется продолжить работать в этой сфере. Я бы не стала делать какие-то «навороченные» украшения — именно что-то простое, то, что можно надеть и с майкой, и с платьем.