Башаров считает, что его сглазили колдуны

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Марат Башаров подозревает, что его сглазили участники «Битвы экстрасенсов» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Друг популярного актера Марата Башарова, который попросил не указывать своего имени, заявил, что его товарищ сейчас очень переживает из-за того, что супруга Елизавета Шевыркова подала заявление на развод. Кроме того, сейчас у актера не все гладко на работе. Продюсеры приняли решение заменить его в спектакле «День сюрпризов» на коллегу по творческому цеху Сергея Астахова. Башаров сейчас всерьез задумался над тем, что его прокляли герои «Битвы экстрасенсов» — маги и колдуны.
Друг актера рассказал, что жена давно уговаривала супруга покинуть проект. Однако участие в «Битве экстрасенсов» приносит актеру хороший доход, поэтому он не хочет уходить из шоу. Башаров рассказал другу, что маги и колдуны порой ведут себя на проекте очень агрессивно. Сыплют проклятиями, часть из которых перепадает и на долю ведущего. В эфир, конечно, это все не попадает. Туда пускают только отредактированные сцены.
Башаров также рассказал другу, почему он сломал в декабре нос своей супруге Елизавете Шевырковой. По его словам, он просто не помнит, почему на него нашла агрессия. Актер признался, что у него возникают провалы в памяти из-за большого количества выпитого алкоголя. Актер заметил, что та история с избиением жены нанесла непоправимый урон его имиджу, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Видео , Марат Башаров , Сергей Астахов , Комсомольская правда
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