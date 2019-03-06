Башаров считает, что его сглазили колдуны

Марат Башаров подозревает, что его сглазили участники «Битвы экстрасенсов»

Друг актера рассказал, что жена давно уговаривала супруга покинуть проект. Однако участие в «Битве экстрасенсов» приносит актеру хороший доход, поэтому он не хочет уходить из шоу. Башаров рассказал другу, что маги и колдуны порой ведут себя на проекте очень агрессивно. Сыплют проклятиями, часть из которых перепадает и на долю ведущего. В эфир, конечно, это все не попадает. Туда пускают только отредактированные сцены.