Сергей Жигунов рассказал, почему вернулся к жене 

Сергей Жигунов совмещает множество профессий: снимается в кино и сам ставит фильмы, а также занимается их продюсированием. Звёздным часом для актёра стала сага про гардемаринов (1987, 1991), но новый виток популярности настиг актёра в начале двухтысячных, когда он сыграл продюсера Шаталина в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» (2004—2009). К моменту начала съёмок Сергей давно был женат и слыл образцовым семьянином: с супругой Верой Новиковой он был с 1985 года. На съёмках сериала Жигунов закрутил роман с партнёршей Анастасией Заворотнюк и даже развёлся в 2007 году с Верой после 22 лет брака. Однако интрижка с Заворотнюк быстро завершилась. Ему удалось вымолить у Веры прощение, в 2009 году они снова стали семьёй. Что заставила Жигунова вернуться к жене? Узнайте об этом из видео.