Невеста Козловского пресекает вопросы о свадьбе 

Ольга Зуева не оставила без внимания вопрос подписчика.
Ольга и Данила встречаются с 2015 года. До недавнего времени пара предпочитала не афишировать свои отношения. Осенью прошлого года стала появляться информация о том, что Козловский купил элитную квартиру в центре Москвы, в которой теперь живет с Зуевой и их собакой. А в ноябре в СМИ заговорили о тайной помолвке пары. Но до сих пор ни Ольга, ни Данила не прокомментировали это.
Поклонники звездной пары гадают, когда же Ольга и Данила официально объявят о помолвке или грядущей свадьбе. Один из фолловеров Зуевой задал ей этот вопрос в Instagram: «Когда вы уже поженитесь или разойдетесь?», — написал фолловер. Ольга не оставила без внимания этот комментарий, но ответила на него довольно резко
Жениться и разводиться скорее про таких, как вы,
— отрезала Зуева.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Теперь фолловерам остается только гадать, что же именно задело Ольгу в вопросе или же она просто решила таким образом пресечь разговоры о своей личной жизни.