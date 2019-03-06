«Жить мне скоро будет негде»: мать Тимати сделала неожиданное заявление

Симона Юнусова, мать популярного рэп-исполнителя Тимати, сообщила о новой проблеме, которая неожиданно обрушилась на нее. Из-за пристрастия сына она может остаться без дома.

Мать Тимати Симона стала популярна не меньше сына после того, как завела собственную страничку в социальной сети Instagram, в которой регулярно рассказывала и показывала, как воспитывает внучку Алису. Девочку подарила Тимати модель Алена Шишкова. Несмотря на расставание, молодые люди сумели остаться в хороших отношениях. Примечательно, что Алиса живет именно с отцом, впрочем, регулярно видится и с матерью.

Судя по множеству публикаций, Алису балуют подарками и вниманием, причем большую часть года она живет за границей. Девочка посещает несколько кружков, вместе с отцом занимается экстремальным спортом, под влиянием Тимати одевается далеко не как рядовой ребенок знаменитости.

Впрочем, у Алисы есть и нечто общее с прочими детьми шоу-бизнеса. Девочка купается в игрушках. Так, Симона рассказала, что Тимати подарил наследнице целую тележку популярных куколок в пластмассовом шаре. "Как обычно, проблема появилась там, где я ее вообще не ждала", — констатировала мать Тимати.

Оказывается, после того, как Алиса рассказала отцу об "особенной" кукле, рэпер стал скупать эти игрушки в каждом городе любой страны. "Жить мне скоро будет негде", — сделала неутешительный вывод Симона, увидев обилие шаров с куклами.

Впрочем, целую тележку игрушек Алисе никто не дал открыть. Мать Тимати объяснила: "Вместе с ней решили, что это будет поощрительный фонд за хорошие дела… Вот так я воспитываю Папу!😅😉 (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)".