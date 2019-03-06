Кортни Кардашьян опубликовала абсолютно голое фото

39-летняя телезвезда на своей странице в соцсети поделилась откровенным фото, анонсировав тем самым новый, секретный бизнес-проект. Сделала это Кортни действительно довольно пикантно: в кадре она восседает на столешнице в ванной комнате без нижнего белья, зато в тюрбане из полотенца.

yapokupayu.ru

Многие отметили, что у Кардашьян идеальная фигура, а вот некоторых это фото оскорбило. «И это мать троих детей!», «В воскресенье ходит в церковь, в понедельник позирует без трусов», «Где ее христианская мораль», «Да ладно вам, в 39 лет такая фигурка! Я завидую!», «В 39 лет не фигурка, а фотошоп», — комментируют снимок в Сети.

yapokupayu.ru

Что же это будет за проект, пока неизвестно. Напомним, в 2017 году Кортни создала собственную коллекцию одежды, возможно, новый проект будет тоже связан с миром моды?