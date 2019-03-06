Лобода намекнула, что денег нет у бездельников

Светлана Лобода резко ответила на комментарий одной из своих подписчиц в Instagram. Певице не понравилось замечание женщины о том, что у живущих в достатке нет проблем в жизни.

Лобода выложила фотографию из тура по Северной Америке и рассказала, что в первый же день организовала прогулку по своим любимым магазинам, передаёт teleprogramma.prо. Светлана сделала к снимку подпись «Как же мне сложно жить».

Не все фанаты оценили мучения певицы. Одна из подписчиц осадила Лободу: трудно жить «когда не на что поесть купить», а тратить деньги на «дорогущие шмотки» — совсем не сложно. В ответ на это певица заявила, что для того, чтобы водились деньги, «нужно очень много трудиться».

Многие поклонники Лободы не поддержали её точку зрения. «Будьте внимательней к фразам, которые пишете. Не вся аудитория находится на, хотя бы, среднем уровне заработков», — отметили другие комментаторы и напомнили звезде, что «сытый голодного не разумеет».