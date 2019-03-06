Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лобода намекнула, что денег нет у бездельников 

Аргументы Недели 27 минут назад
Фото: Instagram
Светлана Лобода резко ответила на комментарий одной из своих подписчиц в Instagram. Певице не понравилось замечание женщины о том, что у живущих в достатке нет проблем в жизни.
Лобода выложила фотографию из тура по Северной Америке и рассказала, что в первый же день организовала прогулку по своим любимым магазинам, передаёт teleprogramma.prо. Светлана сделала к снимку подпись «Как же мне сложно жить».
Не все фанаты оценили мучения певицы. Одна из подписчиц осадила Лободу: трудно жить «когда не на что поесть купить», а тратить деньги на «дорогущие шмотки» — совсем не сложно. В ответ на это певица заявила, что для того, чтобы водились деньги, «нужно очень много трудиться».
Многие поклонники Лободы не поддержали её точку зрения. «Будьте внимательней к фразам, которые пишете. Не вся аудитория находится на, хотя бы, среднем уровне заработков», — отметили другие комментаторы и напомнили звезде, что «сытый голодного не разумеет».
Аргументы Недели: последние новости
Наряд Ренаты Литвиновой для Недели моды в Париже назвали "верхом безвкусицы" Поклонники едва узнали изменившегося Дмитрия Харатьяна Потап и Настя не просто дуэт. Музыкант признался в служебном романе
Женский форум
Звёзды , Светлана Лобода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто из звезд смог взять себя в руки и похудеть6
Можно ли есть все подряд, занимаясь спортом1
«Жених бросил прямо у ЗАГСа»5
Как изменилась Екатерина Варнава с приходом славы36
Что происходит с организмом женщины во время ПМС
Видео
Рамблер/гороскоп на 6 марта
Психология
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
65-летняя пенсионерка устраивает танцы на пилоне
Здоровье Психология
Кардашьян опубликовала абсолютно голое фото
Звёзды
Почему Жванецкий так много знает о женщинах
Звёзды
Сергей Жигунов рассказал, почему вернулся к жене
Звёзды Любовь
На что способна обычная сода
Дом и сад
Воспитатели забыли 5-летнюю малышку в автобусе
Дети
Башаров считает, что его сглазили колдуны
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение