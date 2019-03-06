10 богатейших американских знаменитостей

Как и предсказывал Forbes , младшая сестра Ким Кардашьян , модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которой в августе исполнился 21 год, стала самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Таким образом, она опередила даже создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга — он заработал свой первый миллиард в 23 года.

"Я ничего не ждала и ничего не могла предвидеть. Но мне нравится это ощущение. Будто гладят по головке", — шутит Дженнер.

В 2015 году Кайли основала собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics и за короткий срок сделала на нем огромное состояние. В интервью Дженнер призналась, что далеко идущих планов она не строила и что своим состоянием обязана социальным сетям: перед тем, как запустить косметический бизнес, Кайли уже имела огромное количество подписчиков (больше 100 млн). Со временем девушка начала продавать косметику оффлайн, заключив договор с сетью магазинов Ulta, и ее доход прилично вырос.

"Я зашла в несколько магазинов, загрузила фото в социальные сети — в общем, делала то, что делаю обычно, — и получилось что надо", — рассказывает Дженнер.

Выходит, что Дженнер в каком-то смысле уникальная миллиардерша: она сколотила состояние, делая селфи.