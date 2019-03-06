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Подольская прокомментировала свою беременность 

Letidor.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: @nataliapodolskaya
И призналась, что мечтает подарить мужу еще одного ребенка.
Известные артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков растят общего сына Артемия. Однако поклонники начали подозревать, что певица снова беременна. Многие тщательно рассмотрели последние публикации Натальи Подольской в Instagram и разглядели у знаменитости округлившийся животик. О слухах звезда узнала от няни своего трехлетнего сына. И поспешила их опровергнуть.
Итак! Мои дорогие! Сейчас, очень извиняясь, подошла ко мне Няня Тёмы и спросила — это правда? Вы беременны? И тут я пошла в интернет и все поняла😳. Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом ещё не знаю (ведь все может быть). Мы с Володей очень хотим второго ребёночка. Но приписывать беременность пока рано)
— отметила певица.
«Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает …😡и становится самой выделяющейся частью моего тела 🙈. Короче говоря, хотела поставить над i!» — объяснила артистка.
(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
К слову, звездные родители стараются все свободное время проводить с ребенком. Поклонники уверены, что малыш станет артистом. Мальчика с рождения растят в творческой атмосфере. Знаменитые бабушка и дедушка, мама и папа Артемия прививают ему любовь к музыке. Но кажется, малышу ближе направление, которым занимается его единокровный брат. Никита Пресняков — лидер рок-группы «MULTIVERSE».
Кстати, Артемий с малых лет с удовольствием пытается играть на различных инструментах со своими знаменитыми родственниками, а еще часто любит напевать папины песни. Бабушка и дедушка очень рады, что у внука есть интерес к творчеству. Они обожают заниматься музыкой с малышом.
Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году. А через пять лет пара официально оформила отношения. В 2015 году Наталья Подольская впервые стала мамой. Она подарила любимому супругу сына. Мальчика назвали Артемием.
У Владимира Преснякова также есть старший сын Никита, который родился в 1991 году от союза с певицей Кристиной Орбакайте. Он уже женился, и его свадьба стала одной из самых обсуждаемых в стране.
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Звёзды , Кристина Орбакайте , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Никита Пресняков , Letidor.ru
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