Подольская прокомментировала свою беременность

И призналась, что мечтает подарить мужу еще одного ребенка.

Известные артисты Наталья Подольская Владимир Пресняков растят общего сына Артемия. Однако поклонники начали подозревать, что певица снова беременна. Многие тщательно рассмотрели последние публикации Натальи Подольской в Instagram и разглядели у знаменитости округлившийся животик. О слухах звезда узнала от няни своего трехлетнего сына. И поспешила их опровергнуть.

Итак! Мои дорогие! Сейчас, очень извиняясь, подошла ко мне Няня Тёмы и спросила — это правда? Вы беременны? И тут я пошла в интернет и все поняла😳. Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом ещё не знаю (ведь все может быть). Мы с Володей очень хотим второго ребёночка. Но приписывать беременность пока рано)

«Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает …😡и становится самой выделяющейся частью моего тела 🙈. Короче говоря, хотела поставить над i!» — объяснила артистка.

(прим. Letidor.ru : в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

К слову, звездные родители стараются все свободное время проводить с ребенком. Поклонники уверены, что малыш станет артистом. Мальчика с рождения растят в творческой атмосфере. Знаменитые бабушка и дедушка, мама и папа Артемия прививают ему любовь к музыке. Но кажется, малышу ближе направление, которым занимается его единокровный брат. Никита Пресняков — лидер рок-группы «MULTIVERSE».

Кстати, Артемий с малых лет с удовольствием пытается играть на различных инструментах со своими знаменитыми родственниками, а еще часто любит напевать папины песни. Бабушка и дедушка очень рады, что у внука есть интерес к творчеству. Они обожают заниматься музыкой с малышом.

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году. А через пять лет пара официально оформила отношения. В 2015 году Наталья Подольская впервые стала мамой. Она подарила любимому супругу сына. Мальчика назвали Артемием.