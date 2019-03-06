Рэпер запретил полным людям вход в клуб

Модель плюс-сайз пришла в клуб в Майами, но девушку не пустили из-за лишнего веса. Охранники сказали, что так распорядился рэпер Future, который отдыхал в заведении.

Пока девушки борются за бодипозитив, модель плюс-сайз Наоми Чапут пытается отстоять свои права перед американским клубом и рэпером. Девушка приехала в Майами на фотосессию, после чего решила отдохнуть в одном из местных клубов.

Когда девушка проходила фейсконтроль, охранники сказали, что ей запрещено входить в заведение. Модель связалась с промоутером, который ей ответил, что сейчас в клубе отдыхает рэпер Future. Каждый раз организаторы исполняют его пожелание "не пускать толстяков".

@na0__

Позже агент Наоми пытался связаться с представителями Future, но они не выходили на связь. Тогда девушка решила сама написать ему в Instagram, на что получила грубые ответы о том, что Наоми опорочила имя рэпера и облгала его. Она пыталась спросить у него, действительно ли это он запретил полным людям вход в клуб или организаторы наврали, но ответа не последовало.

Сейчас агент Наоми заявил, что они не будут закрывать глаза на произошедшее и уже обратились за юридической помощью.