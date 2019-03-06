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Метов рассказал о шальной юности Осина и Кельми 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
"90-е. Весело и громко" — так называет комедийный сериал, который 25 марта стартует на телеканала СТС. На 90-е пришелся пик карьеры Кая Метова. Корреспондент "Дни.Ру" встретился с певцом на громкой презентации проекта.
"В 90-е годы все было ветрено, — вспоминает Кай Метов. — Да и деньги тогда были шальными. Они приходили в больших объемах — мне их носили в рыночных баулах. И так же быстро деньги потом улетали. Задумался я о том, куда их девать, немножечко позже. Тогда же у меня угнали три машины, о я не грустил — покупал новые".
В ту пору Кай Метов был особенно дружен с Евгением Осиным и Крисом Кельми.
"Жизнь меня часто с ними сталкивала, — признался музыкант. — Причем тогда, когда мы собирались компаниями, я не замечал, что они так уже сильно налегают на спиртное. Возможно, позже у них количество выпитого однажды перешло в качество и процесс стал накопительным".
"Люди думают, что я тоже очень много пью, — шокировал откровениями Метов. — В 90-е у меня, действительно, были очень много банкетов, но я водил с собой на них специально нанятого человека, который выпивал за меня, а я просто поддерживал компанию. И только поэтому мне удалось не спиться и не пропасть, хотя объемы спиртного в ту пору были огромные".
Метов не знает, почему Осин и Кельми спились.
"Они не были забыты, как принято думать, оставались востребованными артистами, я часто с ними пересекался на концертных площадках, — уверен Кай. — Есть находящиеся намного в более плачевном состоянии люди, которые нормально себя чувствуют".
Про алкоголизм друзей Кай Метов знал из СМИ и разговоров, хотя в состоянии запоя никогда никого не видел.
"Женю я видел пару раз на протяжении предшествующему ему уходу года, поэтому не знаю, что у него происходило и что стало причиной такого скоро ухода", — философски заметил Кай.
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Звёзды , Крис Кельми , Евгений Осин
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