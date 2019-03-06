За что сидела сестра известной телеведущей Эвелины Бледанс

Несмотря на некоторую эпатажность поведения популярной актрисы и телеведущей, прежде являвшейся членом комик-труппы «Маски», сама Эвелина Бледанс никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов . А вот ее родная сестра Диана, с которой, кстати, Эвелина долгое время не поддерживала отношения, провела за решеткой больше 2 лет.

Больная сестра

Эвелина Бледанс родилась в 1969 году в городе Ялте. Спустя 4 года после появления дочери на свет родители Эвелины развелись. Вскоре у будущей артистки появился отчим и сводная сестра Диана. Однако отношения между девочками не сложились, и даже будучи уже взрослыми женщинами они не испытывали друг к другу теплых чувств, а некоторое время вообще не общались. Как утверждает Диана, именно она предприняла первую попытку наладить контакт с сестрой. К тому моменту Эвелина Бледанс уже покинула родные края и стала настоящей звездой экрана.

О Диане же, которая осталась в Ялте, долгие годы вообще ничего не было известно. По крайней мере, до того, как она посредством телевидения не объявила о своем страшном диагнозе. Когда-то женщина перенесла гепатит, который, как она заявила, постепенно перерос в цирроз печени. После этого сообщения Эвелина Бледанс принялась оказывать сестре всевозможную помощь: она объявила сбор средств на лечение Дианы и сама снабжала ее необходимыми лекарствами. Именно медицинские препараты и привели Диану на скамью подсудимых.

Две пластинки

В 2016 году Диану Бледанс задержали на границе между Россией и Украиной. В ручной клади, которую Диана пыталась пронести с собой, сотрудники таможни обнаружили сильнодействующие препараты, требующие, по словам нарушительницы, наличия медицинского рецепта. Однако, несмотря на диагноз Дианы, такого документа у нее не оказалось. Позже Бледанс оправдывалась, уверяя журналистов в том, что она не знала о том, что всего две пластинки таблеток могут привести к подобным последствиям.

Тем не менее суд признал Диану виновной в совершение преступления, обозначенного в статье 226 уголовного кодекса РФ «Конрабанда». Бледанс грозил внушительный срок до 7 лет. Однако судьи ограничились тремя годами заключения в колонии общего режима . Диана вышла на свободу на несколько месяцев раньше установленного срока.

После освобождения

После возвращения домой Диана Бледанс вновь предприняла попытку помириться со звездной сестрой. Диана уверяла зрителей одной из телевизионных программ в том, что она умирает, поэтому хочет попросить прощения и помощи у Эвелины. Однако на самом деле, как заверили всех эксперты шоу, диагноз Дианы вовсе не смертелен. Более того, с аналогичными заболеваниями пациенты продолжают плодотворно трудиться.