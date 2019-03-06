Что случилось с матерью певицы Любови Успенской

Известная исполнительница песен в жанре шансон Любовь Успенская родилась в самой обычной советской семье. Правда, мать воспитывала дочь в одиночку. Но зато у Успенской был внимательный и заботливый старший брат. Однако на самом деле настоящая мать певицы умерла, а братом она считала своего родного отца.

Мать и брат

Фамилия Успенская досталась певице от второго супруга. А до замужества в документах исполнительницы значилась фамилия Сицкер. Будущая звезда шансона родилась в 1954 году в городе Киеве. Девочка появилась на свет в ночь после всесоюзного праздника Дня Советской Армии и Военно-морского флота. И это обстоятельство сыграло роковую роль в жизни Успенской. Однако трагическую историю своего рождения Любовь узнала только тогда, когда уже стала подростком. А до того девочка была абсолютно уверена в том, что женщина, которая ее воспитывала, и является ее родной матерью.

Да и сына Сицкер Залмана Успенская считала своим старшим братом. Залман всегда заботился о Любови. Именно он одним из первых разглядел у девочки музыкальный талант и начал обучать ее игре на фортепиано. Во многом благодаря усердию Залмана Успенская и решила посвятить свою жизнь музыке. Впоследствии она окончила музыкальную школу, а потом и музыкальное училище в родном Киеве.

Правда из медицинской карты

Но все это случилось уже после того, как Любовь Успенская узнала страшную правду о себе, своем прошлом и о родственниках, которые ее воспитали. Как-то раз, когда Любовь впервые отправилась на прием к врачу без сопровождения матери, в регистратуре местной поликлиники ей, как и полагается, выдали медицинскую карту. От скуки девочка начала листать карту и вдруг обнаружила запись о том, что ее матерью является некая Елена Чайка, скончавшаяся от большой кровопотери в 1954 году.

Как оказалось, больше 10 лет Любовь Успенская называла матерью свою бабушку, а братом — родного отца. Дело в том, что Елена Чайка, первая неофициальная супруга Залмана Сицкера, в ночь с 23 на 24 февраля 1954 года находилась в одном из родильных домов Киева. Внезапно у женщины случилось кровотечение. Как рассказала сама Успенская, мать звала врачей на помощь, но те ее не слышали, так как отмечали день Советской Армии. Когда же наконец Чайке удалось докричаться до медицинского персонала, было уже поздно: Елена потеряла слишком много крови.

Любовь заключенного

Для того, чтобы не травмировать Любовь, родственники решили скрыть от нее факт смерти матери. Кроме того, сохранению тайны способствовали и иные, не самые приятные обстоятельства. Дело в том, что Залман Сицкер, которого Любовь Успенская до определенного момента считала братом, стал отцом, отбывая наказание по уголовной статье. Однажды во двор дома, где проживал Залман со своей матерью, преступники, пытавшиеся убежать от погони, забросили узел с крадеными вещами. По словам Успенской, сотрудники милиции разбираться не стали: арестовали обоих Сицкеров. Однако Залман пожалел мать и большую часть вины взял на себя.

Уже будучи заключенным, Залман Сицкер тяжело заболел. Его отвезли в госпиталь, где тогда работала Елена Чайка. Между медицинской сестрой и пациентом разгорелся роман. Администрация больницы, узнав об отношениях Сицкера и Чайки, попросила последнюю освободить занимаемую должность. Залман написал матери письмо, в котором попросил приглядеть за Еленой и ребенком. Но в связи со смертью Чайки бабушке Любови Успенской пришлось взять на себя все заботы о новорожденной и полностью заменить ей мать.