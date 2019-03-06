Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канделаки задала неловкий вопрос о секс-игрушках в эфире 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Известная журналистка задала неудобный вопрос телеведущим передачи "Мы и наука. Наука и мы" на канале НТВ. Тина Канделаки поинтересовалась у присутствующих, использовали ли они когда-нибудь секс-игрушки.
В своем Instagram звезда опубликовала несколько коротких записей о работе на съемочной площадке. В одном из роликов она озвучила тему нового выпуска. "Секс с роботами. Победят ли роботы в сексе? То есть наступит ли такой момент, когда человек захочет предпочесть реальному партнеру робота?", — пояснила Тина Канделаки.
Затем журналистка спросила у ведущей Екатерины Шугаевой, смогла бы она вступить в романтические отношения с роботом, если бы он обладал человеческим качествами. "Скажите, если бы вы понимали, что робот зарабатывает, любит вас, готов все для вас сделать, вы бы выбрали робота в качестве спутника?", — спросила она. Женщина ответила отрицательно. С тем же вопросом она обратилась к Владимиру Антохину. "Выбрал бы себе роботессу только потому, что ее всегда можно выключить", — с иронией ответил ведущий.
После этого Тина Канделаки решила поднять более откровенную проблему: "А у кого из присутствующих был опыт с сексуальными игрушками?". Она поочередно стала наводить камеру на каждого из участников. Однако гости отказались делиться своими комментариями. Один из них добавил, что эту тему подробно обсудят во время эфира.
Дни.ру: последние новости
"Кончится моя холостая жизнь": Анфиса Чехова объявила о свадьбе Метов шокировал откровениями об алкашах Осине и Кельми "Маркл" оттаскала за волосы "Миддлтон"
Женский форум3
Звёзды , Владимир Антохин , Тина Канделаки , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие подарки на 8 Марта оценит женщина
Самые дорогие свадебные платья в истории
Девушка с самыми длинными ногами поборется за приз2
6 вопросов, которые не задают воспитанные люди
Как точно понять, что мужчина вам не подходит?1
Видео
Рамблер/гороскоп на 7 марта
Психология
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
Самый толстый в мире ребёнок похудел в два раза
Дети Здоровье
Звезды, которые заметно поправились
Звёзды Здоровье
Как заключенные «разводят» дам на сайтах знакомств
Психология Любовь
Мощные красавицы, которые дадут фору мужчинам
Красота Здоровье
Что происходит с организмом женщины во время ПМС
Здоровье
65-летняя пенсионерка устраивает танцы на пилоне
Здоровье Психология
Кардашьян опубликовала абсолютно голое фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение