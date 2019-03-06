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Дудь отреагировал на информацию о семейном скандале 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @yurydud
По словам журналиста и видеоблогера, в конфликте его родственников обошлось "без криминала".
В октябре 2018 года неизвестные избили маму и брата Юрия Дудя около их дома. Анна Степановна и Игорь обратились в полицию, но травмы матери признали несерьезными. Недавно родственники видеоблогера обратились в прокуратуру снова, и правоохранительные органы начали расследование, возобновив дело.
Юрий Дудь прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале:
"Друзья, у нас все хорошо. История с перемахом, где были, в том числе, мой брат и мама, это история трехмесячной давности. Все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм".
Предположительно, на маму и брата Юрия Дудя напали отец жены Игоря и его охранники. Дело в том, что супруги не могут договориться, с кем будет жить их общий ребенок.
Звёзды , Юрий Дудь , Генпрокуратура РФ , МВД
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