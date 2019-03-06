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Источником доходов Дженнер назвали секс-видео Кардашян 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Ведущий популярной британской телепередачи Good Morning Britain Пирс Морган считает, что участница реалити-шоу «Семейство Кардашян», а ныне бизнесвумен Кайли Дженнер не достойна называться самым молодым миллиардером в истории, заработавшим свое состояние самостоятельно, сообщает Mirror.
По его мнению, семья Кардашян богата и знаменита только благодаря видео с участием Ким Кардашян.
«Итак, когда вы говорите, что это миллиардерша, заработавшая свое состояние сама, вы имеете в виду, что ее сестра занималась сексом с кем-то, и запись просочилась в Сеть», — заявил Морган в эфире. Он добавил, что это более честно.
При этом, по словам телеведущего, она даже не хороша собой. Сам он поставил бы ее лишь на четвертое место в семье Кардашян, хотя остальные не лучше. Кендалл Дженнер — единственная, кто выделяется из всего семейства Кардашян, сказал Морган.
Журнал Forbes назвал 21-летнюю Кайли Дженнер, у которой своя косметическая линия Kylie Cosmetics, самым молодым миллиардером в истории среди тех, кто заработал свое состояние сам. Состояние модели оценили в один миллиард долларов. Раньше самым молодым миллиардером был основатель Facebook Марк Цукерберг, который разбогател в 23 года.
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Звёзды , Пирс Морган , Марк Цукерберг , Кендалл Дженнер , Forbes
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