Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кончится моя холостая жизнь»: Анфиса Чехова объявила о свадьбе 

Дни.ру 1 час назад
Телеведущая отдыхает с коллегой, экспертом проекта "Адская кухня" Эдуарда Демченко на Мальдивах. В своем Stories в Instagram Анфиса Чехова сделала сенсационное заявление.
Звезда продемонстрировала поклонникам водную виллу, куда они отправились. При этом Чехова все время комментировала происходящее в кадре.
В одном из эпизодов знаменитость показала восхитительный океанский пейзаж.
"Вы только посмотрите, что у нас тут готовится на берегу — это ж просто свадьба. Вот так Эдуард меня поведет по проходу. Вот тут будут сидеть наши гости, тут мы будем давать друг другу клятвы. Все, и кончится моя холостая жизнь", — заявила Анфиса Чехова.
Всерьез или в шутку говорила теледива, известно только ей одной. Однако многие пользователи Сети уже не первый год подозревают, что между Анфисой и Эдуардом — романтические отношения. К слову, в 2017 году Чехова это опровергала, отмечая в своем Instagram, что их с Демченко связывает крепкая дружба.
Отметим, что ранее Анфиса Чехова жаловалась, что из-за нерадивости организаторов тура не может вывести сына Соломона к морю. Звезда пыталась самостоятельно разобраться в случившемся, но, судя по всему, ее старания не увенчались успехом. Ведь на Мальдивы Анфиса Чехова отправилась без наследника. Поклонники пришли к выводу, что теледива просто не смогла взять наследника с собой.
Дни.ру: последние новости
Канделаки задала неловкий вопрос о секс-игрушках в эфире "Маркл" оттаскала за волосы "Миддлтон" Метов шокировал откровениями об алкашах Осине и Кельми
Женский форум1
Звёзды , Видео , Анфиса Чехова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие подарки на 8 Марта оценит женщина
Самые дорогие свадебные платья в истории
Девушка с самыми длинными ногами поборется за приз2
6 вопросов, которые не задают воспитанные люди
Как точно понять, что мужчина вам не подходит?1
Видео
Рамблер/гороскоп на 7 марта
Психология
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
Самый толстый в мире ребёнок похудел в два раза
Дети Здоровье
Звезды, которые заметно поправились
Звёзды Здоровье
Как заключенные «разводят» дам на сайтах знакомств
Психология Любовь
Мощные красавицы, которые дадут фору мужчинам
Красота Здоровье
Что происходит с организмом женщины во время ПМС
Здоровье
65-летняя пенсионерка устраивает танцы на пилоне
Здоровье Психология
Кардашьян опубликовала абсолютно голое фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение