Друг телеведущего рассказал о причине конфликтов в семье Башарова

В конце 2018 года стало известно, что Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Спустя некоторое время жена телеведущего сообщила о том, что подает на развод. Однако уже в марте этого года в Сеть попали фотографии с совместного отдыха семьи в Таиланде. Такую переменчивость Елизаветы прокомментировал друг Марата.

По словам приятеля, из-за алкоголя у Башарова случаются провалы в памяти, и телеведущий даже не помнит, что могло спровоцировать конфликт. Кроме того, Марат не признает, что поднимал руку на свою супругу. Башаров только предполагает, что мог толкнуть Елизавету, после чего она могла упасть и удариться.

Основной причиной всех скандалов в семье телеведущего друг знаменитости называет ревность. Он утверждает, что Шевыркова регулярно контролировала каждый шаг Башарова и подозревала в изменах. Именно поэтому он пытался отвлечься от проблем при помощи алкоголя.