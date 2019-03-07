Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Друг телеведущего рассказал о причине конфликтов в семье Башарова 

runews24.ru + ещё 1 8 минут назад
Фото: открытые источники
В конце 2018 года стало известно, что Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Спустя некоторое время жена телеведущего сообщила о том, что подает на развод. Однако уже в марте этого года в Сеть попали фотографии с совместного отдыха семьи в Таиланде. Такую переменчивость Елизаветы прокомментировал друг Марата.
По словам приятеля, из-за алкоголя у Башарова случаются провалы в памяти, и телеведущий даже не помнит, что могло спровоцировать конфликт. Кроме того, Марат не признает, что поднимал руку на свою супругу. Башаров только предполагает, что мог толкнуть Елизавету, после чего она могла упасть и удариться.
Основной причиной всех скандалов в семье телеведущего друг знаменитости называет ревность. Он утверждает, что Шевыркова регулярно контролировала каждый шаг Башарова и подозревала в изменах. Именно поэтому он пытался отвлечься от проблем при помощи алкоголя.
runews24.ru: последние новости
Одна из сестер Кардашьян стала самой молодой миллиардершей в мире Алена Водонаева опровергла слухи о романе с Гуфом Марат Башаров считает, что его сглазили участники «Битвы экстрасенсов»
Звёзды , Марат Башаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он мог избивать меня часами подряд»
7 признаков, что психолог просто разводит на деньги
Лорак удивила идеальным прессом и тонкой талией
Что произойдет с кожей, если есть больше витамина К
7 этапов, которые приведут вас к настоящей любви2
Видео
Рамблер/гороскоп на 7 марта
Психология
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
98-летняя блогерша-гурманша потеряла вставную челюсть
Еда Здоровье
Что произойдет с кожей, если есть больше витамина К
Красота
Самый толстый в мире ребёнок похудел в два раза
Дети Здоровье
Какие подарки на 8 Марта оценит женщина
Психология
Дженнифер Лопес поразила располневшей фигурой
Звёзды
Звезды, которые заметно поправились
Звёзды Здоровье
Как заключенные «разводят» дам на сайтах знакомств
Психология Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение