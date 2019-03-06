Секрет Кобзона раскрыли после его смерти

Алексей Евсюков, аккомпаниатор исполнителя сочинил и посвятил певцу музыку. Народный артист России поделился воспоминаниями о том, каким был настоящий Иосиф Кобзон

Вместе со знаменитым певцом Евсюков проработал 40 лет. Он отметил, что у зрителей сложилось стереотипное представление об Иосифе Кобзоне: подтянутый, с прямой спиной, всегда в костюме, в галстуке.

"А вот настоящего Кобзона он — сам Иосиф Давыдович — иногда прятал под этим образом",

— цитирует аккомпаниатора сайт "Комсомольская правда".

Артист раскрыл секрет — каким на самом деле был прославленный певец.

По словам Евсюкова, Иосиф Кобзон был светлым и оптимистичным человеком.

"Он стремился всегда делать добро людям, даже зачастую не очень знакомым. Он вообще делал добро просто так, не потому что это ему было выгодно",

— отметил коллега исполнителя.

Аккомпаниатор рассказал, что Кобзон был лиричным, несмотря на мужественность и на постоянное хождение в галстуке. Евсюков добавил, что в душе у кумира миллионов была песня.

Напомним, долгие годы певец боролся с онкологическим заболеванием. Иосиф Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее. Легендарного артиста не стало 30 августа 2018 года. Иосифа Кобзона похоронили его рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.