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Секрет Кобзона раскрыли после его смерти 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Алексей Евсюков, аккомпаниатор исполнителя сочинил и посвятил певцу музыку. Народный артист России поделился воспоминаниями о том, каким был настоящий Иосиф Кобзон.
Вместе со знаменитым певцом Евсюков проработал 40 лет. Он отметил, что у зрителей сложилось стереотипное представление об Иосифе Кобзоне: подтянутый, с прямой спиной, всегда в костюме, в галстуке.
"А вот настоящего Кобзона он — сам Иосиф Давыдович — иногда прятал под этим образом",
— цитирует аккомпаниатора сайт "Комсомольская правда".
Артист раскрыл секрет — каким на самом деле был прославленный певец.
По словам Евсюкова, Иосиф Кобзон был светлым и оптимистичным человеком.
"Он стремился всегда делать добро людям, даже зачастую не очень знакомым. Он вообще делал добро просто так, не потому что это ему было выгодно",
— отметил коллега исполнителя.
Аккомпаниатор рассказал, что Кобзон был лиричным, несмотря на мужественность и на постоянное хождение в галстуке. Евсюков добавил, что в душе у кумира миллионов была песня.
Напомним, долгие годы певец боролся с онкологическим заболеванием. Иосиф Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее. Легендарного артиста не стало 30 августа 2018 года. Иосифа Кобзона похоронили его рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.
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Звёзды , Иосиф Кобзон
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