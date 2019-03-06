Ольгу Орлову не узнали фанаты

Ольга Орлова опубликовала в Instagram портрет с любимыми собаками и объяснила, что любимцы не могут расстаться с ней утром.

Проводы матери на работу 😅 Луфи, Дина, Ася,

— подписала снимок она, однако в комментариях не узнавшие любимицу фолловеры обсуждают не только животных.