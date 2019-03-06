Ольгу Орлову не узнали фанаты 

41-летняя певица Ольга Орлова удивила подписчиков странным фото.
Ольга Орлова опубликовала в Instagram портрет с любимыми собаками и объяснила, что любимцы не могут расстаться с ней утром.
Проводы матери на работу 😅 Луфи, Дина, Ася,
— подписала снимок она, однако в комментариях не узнавшие любимицу фолловеры обсуждают не только животных.
«Олечка, по-моему, ты слишком похудела)) прибавляй давай жирка», «Фотошоп сильная штука», «Вы на Наталью Подольскую стали похожи. Боже, что вы с собой все делаете. Все на одно лицо стали», — пишут они.