Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ольгу Орлову не узнали фанаты 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: @olgaorlova1311
41-летняя певица Ольга Орлова удивила подписчиков странным фото.
Ольга Орлова опубликовала в Instagram портрет с любимыми собаками и объяснила, что любимцы не могут расстаться с ней утром.
Проводы матери на работу 😅 Луфи, Дина, Ася,
— подписала снимок она, однако в комментариях не узнавшие любимицу фолловеры обсуждают не только животных.
«Олечка, по-моему, ты слишком похудела)) прибавляй давай жирка», «Фотошоп сильная штука», «Вы на Наталью Подольскую стали похожи. Боже, что вы с собой все делаете. Все на одно лицо стали», — пишут они.
WMJ.ru: последние новости
Тест: сможешь ли ты сдать экзамен по королевскому бьюти-этикету Невеста Данилы Козловского резко ответила фолловерам на вопросы о свадьбе «Хотим второго ребеночка»: Подольская ответила на вопрос о новой беременности
Звёзды , Наталья Подольская , Ольга Орлова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что произойдет с кожей, если есть больше витамина К
7 этапов, которые приведут вас к настоящей любви2
Какие подарки на 8 Марта оценит женщина
Самые дорогие свадебные платья в истории
Девушка с самыми длинными ногами поборется за приз2
Видео
Рамблер/гороскоп на 7 марта
Психология
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
Самый толстый в мире ребёнок похудел в два раза
Дети Здоровье
Звезды, которые заметно поправились
Звёзды Здоровье
Как заключенные «разводят» дам на сайтах знакомств
Психология Любовь
Мощные красавицы, которые дадут фору мужчинам
Красота Здоровье
Что происходит с организмом женщины во время ПМС
Здоровье
65-летняя пенсионерка устраивает танцы на пилоне
Здоровье Психология
Кардашьян опубликовала абсолютно голое фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение