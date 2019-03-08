Как выглядел Максим Галкин на заре популярности

Как выглядел и чем занимался Максим Галкин до популярности и брака с Аллой Пугачевой

Чем жил 42-летний юморист до своей популярности.

Свой актерский и пародийный талант Максим Галкин начал проявлять еще в детском саду, а затем в школе. Тогда он выступал в на утренниках и спектаклях в различных амплуа. Дебютный творческий вечер, на котором Галкин говорил разными голосами, будущий артист устроил в шестом классе.

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После окончания школы Галкин поступил в РГГУ на факультет лингвистики. Параллельно с этим Максим продолжат развивать свои таланты. И в 1994 году он впервые сыграл в спектакле Студенческого театра МГУ.

В 2001-м году Галкин стал открывать новые горизонты и неожиданно для многих стал ведущим передачи «Кто хочет стать миллионером?», сместив на этому посту Дмитрия Диброва

В начале 2000-х уже тогда популярный и востребованный Галкин на фестивале «Славянский базар» познакомился с Аллой Пугачевой . Тогда их представил четвертый супруг певицы Филипп Киркоров . Позже дружеские отношения у пары переросли в рабочие, а затем — в романтические.

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Свадьба пары состоялась в 2011 году. А в 2013-м у супругов родились дети Лиза и Гарри, которых звездам выносила суррогатная мать.

Текст: Виктория Разумова