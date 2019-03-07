Дети Галкина сбросили килограммы на жесткой тренировке

Видео домашних занятий физкультурой выложил в Instagram известный шоумен Максим Галкин . В соревнованиях, которые устраивают дети юмориста и Аллы Пугачевой , пока побеждает дочь Лиза.

Дети Максима Галкина и Примадонны пользуются даже большей популярностью, чем их родители. Ролики с участием двухлетних Лизы и Гарика набирают по несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев.

На сей раз шоумен и пародист Максим Галкин похвастался спортивными достижениями малышей. Юморист опубликовал очередное видео в Stories. Лизу и Гарика сняли, когда они занимались гимнастикой, передает Пятый канал.