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Дети Галкина сбросили килограммы на жесткой тренировке 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Видео домашних занятий физкультурой выложил в Instagram известный шоумен Максим Галкин. В соревнованиях, которые устраивают дети юмориста и Аллы Пугачевой, пока побеждает дочь Лиза.
Дети Максима Галкина и Примадонны пользуются даже большей популярностью, чем их родители. Ролики с участием двухлетних Лизы и Гарика набирают по несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев.
На сей раз шоумен и пародист Максим Галкин похвастался спортивными достижениями малышей. Юморист опубликовал очередное видео в Stories. Лизу и Гарика сняли, когда они занимались гимнастикой, передает Пятый канал.
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