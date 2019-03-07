Дженнифер Лопес поразила располневшей фигурой

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Дженнифер Лопес показала располневшую фигуру и новую стрижку 

WDay.ru 1 час назад
Певицу и актрису было просто не узнать.
Королева красных дорожек и одна из самых соблазнительных женщин планеты теперь выглядит так, что вряд ли кто-то узнает ее на улице. Папарацци засняли Дженнифер выходящей из спортзала. Разумеется, звезда была в спортивной одежде и без макияжа — но не это смутило ее поклонников. Во-первых, шикарные локоны Лопес исчезли: звезда удивила короткими кудряшками, которые довольно сильно изменили ее внешний вид.
Ну, а во-вторых, объемы певицы растут как на дрожжах. Несмотря на интенсивные занятия в спортзале она, кажется, полнеет с каждым днем.
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Напомним, в начале февраля Джей Ло села на экспресс-диету: 10 дней без углеводов и сахара. Поддержать Дженнифер решил и ее бойфренд Алекс Родригес, который на это время тоже отказался от сладкого. Своими ощущениями во время диеты певица делилась в Instagram. А к концу этого периода она выглядела просто великолепно.
Но — увы — надолго результатов такой жесткой диеты не хватило. Через неделю с небольшим Лопес уже сверкала небольшим животиком. Но это выглядело даже аппетитно. Ну, а сейчас знойная красотка еще больше увеличилась в размерах, а обтягивающие лосины не могут скрыть предательские складки на спине и лишние килограммы в области бедер и талии.
При этом, учитывая, что в июле Лопес исполнится 50, она находится во вполне приличной форме. Может быть, ей просто стоит немного поменять свой стиль? Слишком уж звезда любит носить одежду на несколько размеров меньше, а это любую стройняшку превратит в пышку.
К тому же, Джей просто обожает обтягивающие леггинсы и короткие топы — причем не в фитнес-зале, а в повседневной жизни. А они тоже могут подчеркнуть даже совсем крохотные недостатки фигуры.
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Звёзды , Видео , Дженнифер Лопес , Алекс Родригес , Woman's Day
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