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Народ осудил Собчак за откровенное фото 

Дни.ру 1 час назад
Откровенное фото, выложенное в микроблог телеведущей Ксенией Собчак, вызвало не ту реакцию, на которую рассчитывала светская львица. Подписчики жестко прошлись как по возрасту, так и по внешности теледивы.
Ксения Собчак намеревалась мило побеседовать со своими поклонниками. Телеведущая пригласила желающих задать ей вопрос в прямой эфир. Собчак пообещала заодно объяснить мужчинам, как правильно выбирать подарки на 8 марта.
"Есть вопросы? Хотите знать ответы? Жду вас завтра в прямом эфире в 18.00. Пусть 8 марта не пройдет зря! Говорим о том, как правильно выбрать подарок НАМ!",
— подписала Собчак снимок, на котором она предстала перед подписчиками в кожаной куртке на голое тело.
Вопросы у пользователей возникли сразу же. в первую очередь у Собчак поинтересовались — а где же грудь? "Бабушка без груди… Впрочем, не только без груди, но и без многого важного", "Где грудь? Это мужчина или женщина? Каким боком она хороша?", "С***ки накачай", — раскритиковали внешность теледивы фолловеры (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).
Ксения Собчак в последнее время кардинально изменила свои привычки ради своего нового фаворита — режиссера Константина Богомолова. Светская львица забросила кинопремьеры и вечеринки, которые регулярно посещала ранее. Теперь ее гораздо чаще можно увидеть в театре.
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Звёзды , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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