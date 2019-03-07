Народ осудил Собчак за откровенное фото

Откровенное фото, выложенное в микроблог телеведущей Ксенией Собчак , вызвало не ту реакцию, на которую рассчитывала светская львица. Подписчики жестко прошлись как по возрасту, так и по внешности теледивы.

Ксения Собчак намеревалась мило побеседовать со своими поклонниками. Телеведущая пригласила желающих задать ей вопрос в прямой эфир. Собчак пообещала заодно объяснить мужчинам, как правильно выбирать подарки на 8 марта.

"Есть вопросы? Хотите знать ответы? Жду вас завтра в прямом эфире в 18.00. Пусть 8 марта не пройдет зря! Говорим о том, как правильно выбрать подарок НАМ!",

— подписала Собчак снимок, на котором она предстала перед подписчиками в кожаной куртке на голое тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Мар 2019 в 11:15 PST Вопросы у пользователей возникли сразу же. в первую очередь у Собчак поинтересовались — а где же грудь? "Бабушка без груди… Впрочем, не только без груди, но и без многого важного", "Где грудь? Это мужчина или женщина? Каким боком она хороша?", "С***ки накачай", — раскритиковали внешность теледивы фолловеры (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).