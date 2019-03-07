Утяшева похвасталась фигурой в купальнике

Гимнастка описала свой идеальный отдых.

«И-д-е-а-л-ь-н-о. Мгновение, остановись. Крутые горнолыжные трассы, баня, спа, бассейн. Вдыхаешь чистый горный воздух…. Улыбаешься солнцу А солнце так по-весеннему улыбается тебе. Кажется, сама природа поздравляет с праздником» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— подписала она пост, поинтересовавшись у своих подписчиков, чувствуют ли они весеннее обновление.

В комментариях, помимо рассуждений о смене времен года, появилось множество комплиментов в адрес ведущей. Напомним, что осенью 2012 года она вышла замуж за резидента Comedy Club Павла Волю. В 2013 году родился их сын Роберт, в 2015-ом — дочь София.