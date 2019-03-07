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Утяшева похвасталась фигурой в купальнике 

WomanHit.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Гимнастка описала свой идеальный отдых.
На днях звезда российского ТВ Ляйсан Утяшева отправилась отдыхать на знаменитый курорт «Роза Хутор». Накануне в «Инстаграме» артистки появилось фото, где та запечатлена в бассейне с видом на горы. Роскошную фигуру 33-летняя спортсменка подчеркнула черным слитным купальником.
«И-д-е-а-л-ь-н-о. Мгновение, остановись. Крутые горнолыжные трассы, баня, спа, бассейн. Вдыхаешь чистый горный воздух…. Улыбаешься солнцу А солнце так по-весеннему улыбается тебе. Кажется, сама природа поздравляет с праздником» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— подписала она пост, поинтересовавшись у своих подписчиков, чувствуют ли они весеннее обновление.
В комментариях, помимо рассуждений о смене времен года, появилось множество комплиментов в адрес ведущей. Напомним, что осенью 2012 года она вышла замуж за резидента Comedy Club Павла Волю. В 2013 году родился их сын Роберт, в 2015-ом — дочь София.
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Звёзды , Ляйсан Утяшева
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