Утяшева похвасталась фигурой в купальнике 

Гимнастка описала свой идеальный отдых.
На днях звезда российского ТВ Ляйсан Утяшева отправилась отдыхать на знаменитый курорт «Роза Хутор». Накануне в «Инстаграме» артистки появилось фото, где та запечатлена в бассейне с видом на горы. Роскошную фигуру 33-летняя спортсменка подчеркнула черным слитным купальником.
«И-д-е-а-л-ь-н-о. Мгновение, остановись. Крутые горнолыжные трассы, баня, спа, бассейн. Вдыхаешь чистый горный воздух…. Улыбаешься солнцу А солнце так по-весеннему улыбается тебе. Кажется, сама природа поздравляет с праздником» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— подписала она пост, поинтересовавшись у своих подписчиков, чувствуют ли они весеннее обновление.
В комментариях, помимо рассуждений о смене времен года, появилось множество комплиментов в адрес ведущей. Напомним, что осенью 2012 года она вышла замуж за резидента Comedy Club Павла Волю. В 2013 году родился их сын Роберт, в 2015-ом — дочь София.