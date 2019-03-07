Полина Гагарина покоряет Китай в новом имидже 

Певица удивила фолловеров сменой имиджа.
Несколько недель назад Полина начала покорять Китай. Там певица участвует в местном аналоге шоу «Голос», который в Китае называется Singer. Судя по Instagram Гагариной, она успешно проходит в следующие этапы.
Для этого из них Полина кардинально изменилась. Певица предстала в своем Instagram перед поклонниками в платиновом парике с каре и челкой.
Фолловеры смену имиджа оценили. В комментариях подписчики отмечают, что Гагариной идет такой образ: «О какая клевая!»; «Классный образ»; «Какая необычная Полина! Почти неузнаваемая!»; «В любом образе красотка»; «Прикольная»; «Как Барби», — пишут фолловеры.