Полина Гагарина покоряет Китай в новом имидже

Певица удивила фолловеров сменой имиджа.

Несколько недель назад Полина начала покорять Китай. Там певица участвует в местном аналоге шоу «Голос», который в Китае называется Singer. Судя по Instagram Гагариной, она успешно проходит в следующие этапы.

Для этого из них Полина кардинально изменилась. Певица предстала в своем Instagram перед поклонниками в платиновом парике с каре и челкой.

Фолловеры смену имиджа оценили. В комментариях подписчики отмечают, что Гагариной идет такой образ: «О какая клевая!»; «Классный образ»; «Какая необычная Полина! Почти неузнаваемая!»; «В любом образе красотка»; «Прикольная»; «Как Барби», — пишут фолловеры.