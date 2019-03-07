Регина Тодоренко вынуждена снимать шоу у себя дома

Телеведущая Регина Тодоренко не так давно стала мамой и сейчас много времени посвящает уходу за младенцем, однако делать перерыв в творческой жизни знаменитость не намерена. Так, желая продолжать выпуски своего детища, интернет-шоу «Пятница с Региной», звезда организовала съемочную студию прямо на дому, чтобы быть в шаговой доступности от детской.

Трудолюбию телеведущей Регины Тодоренко можно только позавидовать. Звезда всем сердцем предана своему делу, воплощая все новые идеи в жизнь. Тодоренко сделала головокружительную карьеру, завоевав любовь зрителей в шоу про путешествия «Орел и Решка», но не удовлетворилась достигнутым и оправилась за океан получать образование на факультете кинорежиссуры в Нью-Йоркской киноакадемии.

Сегодня у Регины Тодоренко есть свое интернет-шоу «Пятница с Региной», а также три месяца назад, в начале декабря 2018, она впервые стала матерью. Увы, продолжительность декретных отпусков у звезд гораздо короче общепринятых, вот и Тодоренко уже настроилась на рабочий лад и приступила к созданию очередных выпусков, организовав съемочный процесс прямо у себя на дому.

«Теперь мы будем снимать шоу «Пятница с Региной» у нас дома. Иначе невозможно все успеть, просто невозможно! Отныне ждём в гости всех, кто так хотел поздравить нас с Владиславом Михайловичем, но не успел»,

— жизнерадостно сообщила Регина, показывая проморолик своего домашнего выпуска.

В Международный женский день зрители смогут послушать откровения певицы Елены Темниковой , а также оценить интерьер семейного гнезда Тодоренко.