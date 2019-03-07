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Регина Тодоренко вынуждена снимать шоу у себя дома 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Регина Тодоренко не так давно стала мамой и сейчас много времени посвящает уходу за младенцем, однако делать перерыв в творческой жизни знаменитость не намерена. Так, желая продолжать выпуски своего детища, интернет-шоу «Пятница с Региной», звезда организовала съемочную студию прямо на дому, чтобы быть в шаговой доступности от детской.
Трудолюбию телеведущей Регины Тодоренко можно только позавидовать. Звезда всем сердцем предана своему делу, воплощая все новые идеи в жизнь. Тодоренко сделала головокружительную карьеру, завоевав любовь зрителей в шоу про путешествия «Орел и Решка», но не удовлетворилась достигнутым и оправилась за океан получать образование на факультете кинорежиссуры в Нью-Йоркской киноакадемии.
Сегодня у Регины Тодоренко есть свое интернет-шоу «Пятница с Региной», а также три месяца назад, в начале декабря 2018, она впервые стала матерью. Увы, продолжительность декретных отпусков у звезд гораздо короче общепринятых, вот и Тодоренко уже настроилась на рабочий лад и приступила к созданию очередных выпусков, организовав съемочный процесс прямо у себя на дому.
«Теперь мы будем снимать шоу «Пятница с Региной» у нас дома. Иначе невозможно все успеть, просто невозможно! Отныне ждём в гости всех, кто так хотел поздравить нас с Владиславом Михайловичем, но не успел»,
— жизнерадостно сообщила Регина, показывая проморолик своего домашнего выпуска.
В Международный женский день зрители смогут послушать откровения певицы Елены Темниковой, а также оценить интерьер семейного гнезда Тодоренко.
К слову, вышеупомянутый Владислав Михалович, он же певец Влад Топалов и муж Регины Тодоренко, не сильно возражает против амбиций супруги и готов подставить ей свое плечо, разделяя с ней обязанности по уходу за младенцем. Артист признается, что ребенок был для него желанным, и потому хлопоты, связанные с малышом, только в радость, несмотря на все подъемы в 4, 5 и 6 утра.
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Звёзды , Влад Топалов , Регина Тодоренко , Елена Темникова
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