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Брежнева рассказала, делала ли она пластику 

Дни.ру 3 часа назад
Вера Брежнева рассказала, что сравнила себя с так называемыми красавицами из Instagram и сделала неутешительные выводы о себе. Певица призналась, что даже поддалась модному веянию и попыталась подогнать себя под стандарты красоты.
Вера Брежнева считается одной из самых привлекательных исполнительниц на отечественной эстраде. Артистка поражает поклонников своей стройной фигурой, светлыми волосами и раскрепощенностью. Однако сама певица призналась, что и у нее есть недовольство собственной внешностью.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Вера Брежнева опубликовала селфи и порассуждала о современных стандартах красоты.
"Знаете, сейчас удивительная тенденция, так много внимания придается внешнему несовершенству… То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно "интернет-эксперты" посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить",
— отметила Вера Брежнева.
Певица сделала вывод, что из-за общественного давления женщины перестали себя принимать, не могут полюбить себя и свои особенности. В результате они стремятся переделать себя и становятся практически идентичными. За примерами ходить далеко не нужно, просто надо войти в Instagram.
"Сейчас я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций — дань странной моде. И главное — все становятся одинаковыми (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)",
— констатировала Вера Брежнева.
Певица призналась, что в какой-то момент поддалась этому модному веянию.
"Я тоже не железная. Смотрела на все это, думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя, видела разницу, думала, может и мне что то с собой сделать… даже пробовала какие-то процедуры, и, к счастью, не кардинальные, но сразу понимала, что это не мое. Возвращалась к себе",
— рассказала артистка.
Вера Брежнева призналась, что ей нравится ее лицо, "нормальное, настоящее". При этом она не скрывает, что регулярно ухаживает за ним, но без радикальных вмешательств. В результате, в свои 37 лет она собой довольна.
"Да, это произошло не сразу. Потому что общество в большинстве навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся.. поэтому пришлось разобраться с самой собой",
— заключила Вера Брежнева.
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Звёзды , Видео , Вера Брежнева
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