Друг актера назвал причину конфликта в семье Башаровых

Своим взглядом на причину проблем в семье актера и телеведущего Марата Башарова поделился его друг. Сообщения о том, что в отношениях с женой не все гладко стали появляться давно, но и сам актер, и его жена Елизавета Шевыркова опровергали все слухи и домыслы. Однако 16 февраля жена актера не выдержала и поделилась эмоциями с подписчиками своей страницы в Instagram:

"…я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры".

Елизавета в это время находилась в Тайланде на отдыхе вместе с сыном, она твердо решила подать на развод, потому что нет сил терпеть побои от мужа и его пьянство. Вскоре Марат Башаров присоединился к своей семье, конфликт был исчерпан.

Ситуацию прокомментировал друг Башарова, о чем сообщает издание RuNews24. По словам друга, Елизавета Шевыркова изводит актера ревностью и пытается следить за каждым его шагом. Актер снимает нервное напряжение с помощью алкоголя, но под его действием у него случаются провалы в памяти, он перестает себя контролировать и забывает то, что с ним происходит. Сам Башаров отрицал факт рукоприкладства, но признавал, что мог случайно толкнуть жену.