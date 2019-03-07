Гимн сексу: клип Ирины Шейк за час собрал миллион просмотров

В 1992 году вышел клип на песню Джорджа Майкла Too Funky, где супермодели дефилировали по подиуму в нарядах из знаковой мотоциклетной коллекции Тьерри Мюглера. Спустя 28 лет композиция получила второе дыхание: вышел ремейк культового клипа, где главной героиней стала 33-летняя Ирина Шейк

Подумать только, буквально за час видео собрало миллион просмотров! «Хотите как я?! За кулисами проекта мечты. Безумные архивные воспроизведения по иконе Тьерри Мюглера. Спасибо, что я стала частью этой мечты», — подписала видео Шейк.

Взрывной образ Ирины высоко оценили поклонники. «Крышеснос!», «Гимн сексу», «Зажигалочка», «Ирина — самая сексуальная в мире девушка!» — комментируют клип Шейк в Сети.