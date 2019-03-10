Китаянка может превращаться в известных личностей с помощью грима

Китайский блогер Хэ Юйхун прославилась благодаря своим способностям по гриму. Девушка может нарисовать на своем лице что угодно и перевоплотиться в любую известную личность.

У китаянки уже 500 тысяч подписчиков в Instagram, которые восхищаются ее творчеством. Она показывает, как может преобразить себя и стать похожей на Джонни Деппа или Эйнштейна. Помимо профиля в этой социальной сети, у нее есть Youtube-канал, где она публикует процесс создания новых образов.

О себе Хэ Юйхун рассказывает, что раньше работала учительницей и занималась гримом в свободное от основной работы время. Сейчас ей 28 лет и у нее есть преданные фанаты, которые с нетерпением ждут новые образы блогера.

Самая известная ее работа — перевоплощение в Мону Лизу. Она рассказала, что потратила на нее 8 часов. Сначала она боялась, что подписчики ее раскритикуют, но они одобрили такое перевоплощение. Блогер говорит, что в таких преображениях нет никакого секрета, самое главное — правильно нарисовать глаза и правильно поставить свет.