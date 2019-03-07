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Шокирующие подробности измен в семье Лорак 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Дни.ру
Бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу — современный Остап Бендер. С персонажем романа "12 стульев" сравнил турецкого бизнесмена экс-продюсер певицы. Сергей Перман подчеркнул, что такие люди "моногамными не бывают".
Экс-супруг певицы Ани Лорак — умный парень. Однако он родом из Турции, а моногамных турецких мужчин не существует, уверен бывший продюсер артистки.
"Я не хочу обсуждать Мурата. У него очень высокие интеллектуальные способности. Я так скажу: он — Остап Бендер. Он умный парень, безусловно. Но турки — это очень специфическая нация, и когда он попал сюда… Я хотел сказать, что моногамных турецких мужчин не существует",
— заявил Сергей Перман в интервью одному из украинских изданий.
Перман был директором "Ани Лорак продакшн" с 2008 по 2013 год. Во время разрыва Каролины с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу Сергей выступил на стороне певицы и хорошо относился к ней даже после распада ее брака.
Отношения Ани Лорак с супругом испортились, когда стало известно об изменах Мурата. Последней каплей оказалось видео, на котором Налчаджиоглу запечатлели с молодой моделью Яной Беляевой.
4 декабря прошлого года Ани Лорак подала заявление в суд, а 31 января 2019-го стало известно об официальном разводе пары. Дочь София после развода осталась с матерью. Сейчас в соцсетях активно муссируют слухи о романе Ани Лорак с российским певцом Сергеем Лазаревым.
На днях пользователи заподозрили, что Ани Лорак и Сергей Лазарев с детьми проводят время в загородном доме певца. Вывод они сделали на основе фотографии в Instagram артиста. Ни Лазарев, ни Лорак эти слухи не опровергли.
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Звёзды , В мире , Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Остап Бендер
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