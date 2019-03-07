Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звездные родители, продвигающие детей в шоу-бизнес 

Рамблер 2 часа назад
У многих российских знаменитостей есть дети, которые тоже не прочь попробовать себя в шоу-бизнесе. И родители всячески этому способствуют и делают из наследников певцов, ведущих, актёров и всячески продвигают их. Так, 19-летняя Стефания Маликова, дочь певца и композитора Дмитрия Маликова, уже стала и моделью, и певицей, и дизайнером, и наверняка знаменитый отец хотя бы отчасти помог такой стремительной карьере. О других популярных молодых представителях отечественного шоу-бизнеса, которых спонсируют родители, узнайте из видео.
Звёзды , Видео , Дети , Дмитрий Маликов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подготовиться к знакомству с родителями
Простые советы, чтобы выглядеть моложе2
«Он мог избивать меня часами подряд»69
Как понять, что психолог просто разводит на деньги
Лорак удивила идеальным прессом и тонкой талией1
Видео
Рамблер/гороскоп на 7 марта
Психология
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
В чем польза конопляной каши
Еда Здоровье
Знаменитые мужчины, выбирающие жен «под копирку»
Звёзды Любовь
Звездные родители, продвигающие детей в шоу-бизнес
Звёзды Дети
Домашний способ отличить настоящее вино от подделки
Еда
Причёски, не подходящие женщинам за 40
Красота Мода
98-летняя блогерша-гурманша потеряла вставную челюсть
Еда Здоровье
Что произойдет с кожей, если есть больше витамина К
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение