Звездные родители, продвигающие детей в шоу-бизнес 

У многих российских знаменитостей есть дети, которые тоже не прочь попробовать себя в шоу-бизнесе. И родители всячески этому способствуют и делают из наследников певцов, ведущих, актёров и всячески продвигают их. Так, 19-летняя Стефания Маликова, дочь певца и композитора Дмитрия Маликова, уже стала и моделью, и певицей, и дизайнером, и наверняка знаменитый отец хотя бы отчасти помог такой стремительной карьере. О других популярных молодых представителях отечественного шоу-бизнеса, которых спонсируют родители, узнайте из видео.