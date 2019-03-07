Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована с подозрением на амнезию

Уже почти год вся страна следит за тем, как развиваются отношения у Гогена Солнцева с его пожилой супругой Екатериной Терешкович. Первое время у них в семье царила идиллия. Пенсионерка даже решилась сделать пластическую операцию по подтяжке лица, чтобы выглядеть моложе, но после этого и началась проблемы в ее браке. Сначала женщина перестала вести домашнее хозяйство, затем Гоген увидел, как ее подвез другой мужчина. Некоторое время супруги прожили раздельно, но потом им удалось помириться. Они начали посещать психолога, который помог паре вновь найти общий язык.

Однако примирение оказалось недолгим. На днях Солнцев вновь стал героем передачи «Прямой эфир». По словам шоумена, они продолжали выполнять занятия психолога и даже отправились на занятия по танцам. Однако во время одного из уроков Гоген приревновал супругу к преподавателю. Затем произошло еще одно неприятное событие. Он отпустил Терешкович на вечеринку к подруге. Гоген даже помогал собираться своей возлюбленной на праздник, но в итоге он узнал, что она отправилась с подругами в стриптиз-клуб. «Катю я собирал на юбилей Натальи Борисовны и совершенно не подозревал о каких-то моментах, которые могут навредить и мне, и ей», — поделился Солнцев.

кадр из передачи "Прямой эфир"

Как оказалось, сейчас Терешкович находится в больнице. Накануне шоумен пришлось вызвать ей скорую помощь. «Сказались провокационные действия ее подруг связанных с алкоголем, с ночными гулянками. Ключевым стал юбилей Натальи Борисовны», — пояснил Гоген. На связь со студией вышел корреспондент, который находится в больнице, где лежит Екатерина Львовна. Он сообщил, что женщина поступила в клинику с сильной головной болью. Врачи подозревают, что у ее может быть кратковременная потеря памяти.

кадр из передачи "Прямой эфир"

В случившемся Солнцев винит подруг своей жены. «Они ее напоили, они сняли все на камеру, и специально мне отправили ночью», — заявил шоумен. «Через два дня она впала в кому. Они еще и ногу ей проломили», — на эмоциях прокричал Гоген, когда в студию вошла подруга Терешкович Наталья Красова.